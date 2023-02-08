Жителя Алтайского края осудят за нападение на собутыльников с ножами в котельной

Конфликт произошёл вечером 23 января в одном из сёл Рубцовского района

08 февраля 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следствие предъявило обвинение 43-летнему жителю Рубцовского района в покушении на убийство двух лиц в местной котельной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю.

По данным следователей, вечером 23 января в одном из сёл района мужчина распивал спиртное в компании знакомых в помещении местной котельный. В ходе застолья произошёл конфликт, после которого обвиняемый ушёл, но, "движимый чувством мести", взял с собой несколько ножей и вернулся в котельную.

В помещении он набросился на одного из присутствующих и нанёс ему ножевые ранения. За потерпевшего вступился кочегар, который стал разнимать мужчин, однако и он получил ранения.

Пострадавшие 35 и 50 лет были госпитализированы и выжили. Отмечается, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности. Следователи передали уголовное дело в суд.