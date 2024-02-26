Жителя алтайского села избили и ограбили по просьбе бывшей жены

Возбуждено уголовное дело

26 февраля 2024, 10:05, ИА Амител

Автомобиль полиции / Фото: unspash.com

Полицейские задержали грабителей, которые похитили часы, портативную колонку и телефон у жителя села Покровка Мамонтовского района.

Как сообщили в МВД Алтайского края, злоумышленники сделали это по просьбе 28-летней знакомой – так она хотела наказать бывшего мужа.

"Подозреваемые молодые люди пришли домой к потерпевшему, оторвали лист поликарбоната на веранде и, проникнув в дом, нанесли ему множественные удары руками и ногами. А после этого забрали его личные вещи", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.