Жителя алтайского села осудили за убийство хозяина дома, который решил выгнать гостей

Ранение в шею оказалось смертельным

07 апреля 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

47-летнего жителя Табунского района признали виновным в убийстве. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, 16 августа 2022 года мужчина был в гостях у своего знакомого в селе Табуны.

Мужчины распивали спиртное и в один момент гость, недовольный тем, что хозяин дома стал кричать и выгонять присутствующих, нанёс ему смертельное ножевое ранение в область шеи.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимого виновным в совершении убийства и назначил наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.