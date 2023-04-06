Жителя Барнаула обвиняют в оправдании терроризма в соцсетях
Во время обысков у барнаульца нашли националистическую литературу, а также подборку материалов о деятельности террористов
06 апреля 2023, 19:35, ИА Амител
28-летнего жителя Барнаула обвиняют в оправдании деятельности запрещённой международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.
Согласно имеющейся информации, весной 2022 года мужчина разместил в соцсетях публикации, которые оправдывают террористические акты запрещённой международной террористической организации "Исламское государство" (запрещённая в России организация). Текст был направлен против группы лиц, объединённых по религиозному признаку.
Во время обысков у барнаульца нашли националистическую литературу, а также подборку материалов о деятельности террористов.
Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявили обвинение. Свою вину он признал, расследование продолжается.
07:04:50 07-04-2023
"Исламское государство" --- радикальный исламист?