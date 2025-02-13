Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота, оставленного без присмотра
Соседи обеспокоились и вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь — оказалось, питомцу просто было скучно
13 февраля 2025, 15:55, ИА Амител
Благовещенца привлекут к административной ответственности за оставление кота на неделю в квартире без присмотра. Как сообщает РИА Новости, питомец скучал и громко мяукал, чем мешал соседям.
Мужчина уехал и оставил своего кота в запертой квартире. Через некоторое время крики животного обеспокоили соседей. Они вызвали полицию, и правоохранители вместе с родными владельца квартиры вскрыли дверь.
Осмотрев животное, специалисты управления ветеринарии выяснили, что кот ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. Уезжая на длительный срок, хозяин оставил большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков.
"Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей – оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время. Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам", – прокомментировал ситуацию глава регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.
Сейчас животное в безопасности – его взяли на передержку волонтеры. Когда хозяин вернется, он сможет забрать своего питомца.
16:20:13 13-02-2025
Некоторые устанавливают дома камеры для наблюдения за питомцами, когда уезжают или находятся на работе, смотрят за ними со смартфона и даже разговаривают. Ругают, если кот безобразничает, или хвалят за примерное поведение. Животные реагируют на голос хозяина, даже выполняют команды. Полно таких видео. Хозяин данного кота «недокрутил» ситуацию. Запасом корма и водой, лотками обеспечил, а то, что хвостатый социализирован и нуждается в обществе, не учел. Кот мог подумать, что его оставили навсегда, он же не понимает, что владелец отбыл на время. Вспоминаю, наш кот целый день не беспокоился, но после 22 часов, если кого-то из членов семьи не было дома, ходил из комнаты в комнату и мяукал. Как будто он нас считал. Стоило всем прийти, ложился спать.
17:00:03 13-02-2025
Гость (16:20:13 13-02-2025) Некоторые устанавливают дома камеры для наблюдения за питомц...
так и есть
19:04:47 13-02-2025
странно, а родственники не могли приходить и присматривать за котом? Мы всегда так делаем, если нужно уехать, родня или друзья приходят
21:09:17 13-02-2025
есть же гостиницы животным и пр. Какой-то гад этот "хозяин". коты разумные существа, они страдают в одиночестве
23:22:51 13-02-2025
Гость (21:09:17 13-02-2025) есть же гостиницы животным и пр. Какой-то гад этот "хозяин".... Для животного гостиница большой стресс. Коты привязаны к дому, Некоторые при смене обстановки ведут себя абсолютгно неадекватно. Редко кто из домашних кошек лояльно относится к чужим, это не собаки. Тем более, если воспитан в семье одинокого человека.
21:38:24 13-02-2025
Не от скуки он орал, а от стресса. Домашних котов нельзя оставлять надолго одних, они не привыкшие. Которые уличные им норм, но и то они с другими котами общаются.