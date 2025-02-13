Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота, оставленного без присмотра

Соседи обеспокоились и вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь — оказалось, питомцу просто было скучно

13 февраля 2025, 15:55, ИА Амител

Кот / Фото: unsplash.com / Manja Vitolic

Благовещенца привлекут к административной ответственности за оставление кота на неделю в квартире без присмотра. Как сообщает РИА Новости, питомец скучал и громко мяукал, чем мешал соседям.

Мужчина уехал и оставил своего кота в запертой квартире. Через некоторое время крики животного обеспокоили соседей. Они вызвали полицию, и правоохранители вместе с родными владельца квартиры вскрыли дверь.

Осмотрев животное, специалисты управления ветеринарии выяснили, что кот ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. Уезжая на длительный срок, хозяин оставил большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков.

"Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей – оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время. Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам", – прокомментировал ситуацию глава регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Сейчас животное в безопасности – его взяли на передержку волонтеры. Когда хозяин вернется, он сможет забрать своего питомца.