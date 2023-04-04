Жителя Хабаровска осудили на Алтае за "покупку" информации из баз данных полиции

Мужчина платил по 300 рублей за каждое незаконное предоставление сведений из служебных источников

04 апреля 2023, 19:41, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Жителя Хабаровска осудили в Алтайском крае за дачу взятки сотруднику полиции, который согласился предоставлять информацию из государственных баз данных по 300 рублей за одного человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как установили следователи и суд, в сентябре 2021 года житель Хабаровска разместил в одном из популярных мессенджеров объявление, в котором предложил правоохранителям на постоянной основе незаконно предоставлять ему информацию из служебных баз данных.

Полицейский из Табунского района согласился на его предложение. До января 2022 года он передавал информацию за деньги. Всего следствием было доказано 88 эпизодов противоправной деятельности.

Суд признал подсудимого виновным в даче взятки и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Расследование уголовного дела в отношении получателя взяток продолжается – его уволили из органов внутренних дел в марте 2022 года.