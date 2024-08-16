Жителя Омска задержали за комментарий под видео с допросом российского пленного
Ему грозит до 7 лет тюрьмы
16 августа 2024, 23:15, ИА Амител
Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Омской области.
По версии следствия, в июне 2023 года под публикацией в одном из каналов, в которой находилось видео допроса пленного ВС РФ украинскими боевиками, мужчина разместил комментарии, которые оправдывают деятельность террористических организаций.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Задержанному грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.
14:46:48 17-08-2024
всем предателям родины - или валите поскорее отсюда, или учитывайте фаерволы и программы, которые фиксируют определенные слова и словосочетания.