Жителя Тольятти будут судить за попытку убить сына

44-летний мужчина в ноябре прошлого года выпивал с наследником у себя дома на бульваре Луначарского

20 февраля 2024, 18:33, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Жителя Тольятти осудят за попытку убийства своего сына после застолья. Об этом сообщает "Волга Ньюс".

По информации сотрудников СУ СК России по Самарской области, 44-летний мужчина в ноябре прошлого года выпивал с наследником у себя дома на бульваре Луначарского. В один момент родственники поссорились, и глава семейства схватился за нож.

Потерпевший получил три удара ножом, однако его смогла спасти скорая помощь. Злоумышленника заключили под стражу. Мотивы его поступка не уточняются. Теперь ему грозит тюремное заключение.