Жителям Алтая и Кузбасса предлагают поучаствовать в развитии туризма

И отметить достопримечательности и популярные маршруты, которые могли бы привлечь гостей из других стран

10 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Алтай. Туризм / Фото: freepik.com

Сделай Алтай ярче. "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) и консорциум под лидерством Института Генплана Москвы приглашают местных жителей присоединиться к сбору идей по туристическому развитию макротерритории "Большой Алтай", куда входят Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область – Кузбасс.

Каждый сможет поделиться своим туристическим опытом, отметить на карте наиболее интересные для него точки притяжения и предложить идеи по развитию туризма.

На платформе можно указать:

достопримечательности;

пешие, вело-, авто- и водные маршруты;

отели;

гостиницы;

санатории и другие места, в которых точно стоит оказаться.

Чтобы отметить интересные и значимые места, заходите на сайт или воспользуйтесь куар-кодом на картинке.