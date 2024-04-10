Жителям Алтая и Кузбасса предлагают поучаствовать в развитии туризма
И отметить достопримечательности и популярные маршруты, которые могли бы привлечь гостей из других стран
10 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Сделай Алтай ярче. "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) и консорциум под лидерством Института Генплана Москвы приглашают местных жителей присоединиться к сбору идей по туристическому развитию макротерритории "Большой Алтай", куда входят Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область – Кузбасс.
Каждый сможет поделиться своим туристическим опытом, отметить на карте наиболее интересные для него точки притяжения и предложить идеи по развитию туризма.
На платформе можно указать:
- достопримечательности;
- пешие, вело-, авто- и водные маршруты;
- отели;
- гостиницы;
- санатории и другие места, в которых точно стоит оказаться.
Чтобы отметить интересные и значимые места, заходите на сайт или воспользуйтесь куар-кодом на картинке.
08:04:13 10-04-2024
а они нам тут нужны,эти туристы? еще не все загадили?
09:32:20 10-04-2024
"...под лидерством Института Генплана Москвы " - почему эти люди решают какой быть моей родине?? Пусть там в москве и сидят, дроны свои сбивают. Нечего им тут делать.
11:29:07 10-04-2024
Ага! Идеи с местных соберут "на халяву", потом выкупят через местную всласть земли поставят шлагбаум и будут стричь за проезд и проход. Ну красавцы. Самое главное в любом бизнесе - это идея. Соглашусь с выше написанным комментарием. Пусть там сидят в своей Москве и не лезут в наши заповедные места. Как-нибудь без них свою малую родину обустроим))
12:34:57 10-04-2024
Какая польза аборигенам? Заказчику понятно, институту понятно.
Что за идеология у российского капитализма? Ну не будет ничего работать. Нельзя построить дом с одними окнами, необходимо ещё много элементов возвести.
09:47:31 11-04-2024
Сейчас сольют им маршруты интересные а они реализуют . И будут с нас же деньги брать за отдых. Идиально😄
10:59:43 11-04-2024
Согласна с мнением о возможности решать вопрос о развитие на местах с минимальным участием московских деятелей. Дайте работу и возможность самореализации сибирякам самими!
11:53:42 11-04-2024
А почему сами то не делаем? Пусть делают раз могут. Рабочих мест добавится - нынешним нашим работадателям конкуренция. Смотришь зарплаты поднимать начнут что бы людей завлечь. А сидеть и ныть , что дескать идею уведут - иди и идею свою реализуй а не ной.
20:45:03 11-04-2024
Карлин с идеей туризма все в крае порушил- земледелие , тракторостроение итд. А сейчас народ помогай ? Всё востанавливайте за счёт олигархов , край восстановится и туристы сами поедут смотреть на сытые и довольные лица колхозников и рабочих. И пусть не забудут отдать землю крестьянам .
23:45:18 11-04-2024
Внимание! Прими участие в новой лохоакции!!
Прими участие в новой афере!
Слей нам достопремечательности а мы заработаем на них бабло и загадим все.
Именно так и будет.
Потому что изначально этот порыв строится именно на желании срубить бабла а не сделать что то для людей.