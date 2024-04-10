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Жителям Алтая и Кузбасса предлагают поучаствовать в развитии туризма

И отметить достопримечательности и популярные маршруты, которые могли бы привлечь гостей из других стран

10 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Алтай. Туризм / Фото: freepik.com
Алтай. Туризм / Фото: freepik.com

Сделай Алтай ярче. "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) и консорциум под лидерством Института Генплана Москвы приглашают местных жителей присоединиться к сбору идей по туристическому развитию макротерритории "Большой Алтай", куда входят Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область – Кузбасс.

Каждый сможет поделиться своим туристическим опытом, отметить на карте наиболее интересные для него точки притяжения и предложить идеи по развитию туризма.

На платформе можно указать:

  • достопримечательности;
  • пешие, вело-, авто- и водные маршруты;
  • отели;
  • гостиницы;
  • санатории и другие места, в которых точно стоит оказаться.

Чтобы отметить интересные и значимые места, заходите на сайт или воспользуйтесь куар-кодом на картинке.

Комментарии 9

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Гость

08:04:13 10-04-2024

а они нам тут нужны,эти туристы? еще не все загадили?

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Мимопроходящий

09:32:20 10-04-2024

"...под лидерством Института Генплана Москвы " - почему эти люди решают какой быть моей родине?? Пусть там в москве и сидят, дроны свои сбивают. Нечего им тут делать.

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Гость

11:29:07 10-04-2024

Ага! Идеи с местных соберут "на халяву", потом выкупят через местную всласть земли поставят шлагбаум и будут стричь за проезд и проход. Ну красавцы. Самое главное в любом бизнесе - это идея. Соглашусь с выше написанным комментарием. Пусть там сидят в своей Москве и не лезут в наши заповедные места. Как-нибудь без них свою малую родину обустроим))

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1

12:34:57 10-04-2024

Какая польза аборигенам? Заказчику понятно, институту понятно.
Что за идеология у российского капитализма? Ну не будет ничего работать. Нельзя построить дом с одними окнами, необходимо ещё много элементов возвести.

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2

09:47:31 11-04-2024

Сейчас сольют им маршруты интересные а они реализуют . И будут с нас же деньги брать за отдых. Идиально😄

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Татьяна

10:59:43 11-04-2024

Согласна с мнением о возможности решать вопрос о развитие на местах с минимальным участием московских деятелей. Дайте работу и возможность самореализации сибирякам самими!

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Николай

11:53:42 11-04-2024

А почему сами то не делаем? Пусть делают раз могут. Рабочих мест добавится - нынешним нашим работадателям конкуренция. Смотришь зарплаты поднимать начнут что бы людей завлечь. А сидеть и ныть , что дескать идею уведут - иди и идею свою реализуй а не ной.

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Андрей

20:45:03 11-04-2024

Карлин с идеей туризма все в крае порушил- земледелие , тракторостроение итд. А сейчас народ помогай ? Всё востанавливайте за счёт олигархов , край восстановится и туристы сами поедут смотреть на сытые и довольные лица колхозников и рабочих. И пусть не забудут отдать землю крестьянам .

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Ринат

23:45:18 11-04-2024

Внимание! Прими участие в новой лохоакции!!
Прими участие в новой афере!
Слей нам достопремечательности а мы заработаем на них бабло и загадим все.
Именно так и будет.
Потому что изначально этот порыв строится именно на желании срубить бабла а не сделать что то для людей.

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