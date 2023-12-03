Поездка в эту страну стала существенно выгоднее

03 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян. Для ее получения туристы должны подать заявку на электронное разрешение до прибытия в страну. Руководитель компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева рассказала Business FM Барнаул, насколько нововведение существенно для российских путешественников, сколько стоит отдохнуть в этой стране и как правильно оформить разрешение на пребывание в ней.

"До 28 ноября 2023 года каждый из туристов, кто запланировал поездку на Шри-Ланку, должен был оплачивать порядка 52,5 доллара, это был такой вот консульский сбор. По сути, на 50 долларов на человека поездка в Шри-Ланку стала выгоднее", – отметила специалист.

В остальном же изменений, касающихся порядка пребывания граждан РФ на Шри-Ланке, особо нет. Как и прежде, турист может пребывать на территории страны в течение 30 дней, рассказала Гордеева.

Сколько стоит отдых на Шри-Ланке и насколько востребовано направление для алтайских туристов?

По словам Натальи Гордеевой, стоимость поездки на Шри-Ланку начинается примерно от 200-210 тысяч рублей на двоих. При этом уже второй год эта страна "потихонечку завоевывает место под солнцем среди россиян".

"Потому что это такая хорошая альтернатива Таиланду с классной "экскурсионкой", с богатейшей природой, с разнообразным животным миром и, конечно же, океаном, который по своей мощи, по своей красоте поспорит с любым другим направлением", – пояснила специалист.

Как правильно оформить разрешение на пребывание в стране?

Для этого существует два пути.

"Первый вариант – оформить электронную визу заранее до поездки. Срок рассмотрения обычно занимает от одного до трех рабочих дней, это вот максимум. Оформляется все на официальном сайте. Если заранее человек эту форму не заполнил, не получил, то в любом случае ему нужно будет оформлять, соответственно, всю форму по прилете на Шри-Ланку в аэропорту Коломбо либо Хамбантота, куда летают наши самолеты. Это просто будет занимать немного больше времени пребывания в транзитной зоне, чем если ты сделал все заранее и вышел", — рассказала специалист.

На официальном портале правительства Шри-Ланки уточняется, что бесплатные визы запустили для восстановления туристической отрасли – в качестве пилотной программы. Срок ее действия – до 31 марта следующего года. Однако в дальнейшем, считают эксперты, бесплатный визовый режим могут продлить.