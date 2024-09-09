Жителям Алтая рекомендовали не покидать поселки из-за запуска космического корабля
Пуск с Байконура состоится в 23:23 11 сентября
09 сентября 2024, 21:34, ИА Амител
11 сентября с Байконура запустят космический корабль, в связи с чем граждан ряда алтайских муниципалитетов попросили не выходить на природу и не посещать населенные пункты. Об этом сообщает "Банкфакс".
Так, 5 сентября в администрации Усть-Канского района Республики Алтай уведомили, что 11 сентября в 23:23 будет запущено космическое судно "Союз МС-26" с ракетой "Союз-2.1а". Местные власти посоветовали местным жителям не посещать лес и не покидать населенные пункты. Резервные даты назначены на 13, 14 и 15 сентября. Кроме того, администрация попросила письменно сообщать о случаях падения фрагментов ракеты.
9 сентября о пуске проинформировал отдел ГОЧС администрации Чарышского округа Алтайского края. В указанное время не следует посещать Плешивый Белок, Горький Белок, Еловский Белок, Королевский Белок, озеро Белоголосово, урочища Озерное, Кедровка, Татарка, Подъемная, Усть-Ионыш и Алексеевка.
22:14:06 09-09-2024
дышать можно?
07:37:22 10-09-2024
Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Нет гептилом отравишся
07:55:19 10-09-2024
Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Дыши. Можешь даже сходить в любой из перечисленных пунктов раз так хочется.
08:29:20 10-09-2024
Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Это как не боитесь.
Главное - не отсвечивать
08:33:13 10-09-2024
Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Пока можно. Но не часто.
04:07:03 10-09-2024
Замечательный прогресс российской космонавтики!
50 лет назад, и сейчас - как говорится "найди 10 отличий". Если уж ратовать за традиции, то и в космонавтике надо развивать деградацию🤣
04:23:59 10-09-2024
Фрагменты падают с остатком топлива, а это страшный яд!!!
09:03:10 10-09-2024
Гость (04:23:59 10-09-2024) Фрагменты падают с остатком топлива, а это страшный яд!!!... Союзы на керосине летают, как и самолеты гражданской авиации. Бойся.
09:24:07 10-09-2024
Гость (04:23:59 10-09-2024) Фрагменты падают с остатком топлива, а это страшный яд!!!... Керосин что ли яд? Союзы всегда летали на производных керосина.
16:58:47 10-09-2024
Гость (09:24:07 10-09-2024) Керосин что ли яд? Союзы всегда летали на производных кероси... Вот не надо светить тему. А то крестьяне сольют при пролете..
07:22:57 10-09-2024
а осколки выбирают куда упасть? типа в лес можно,а на деревню нельзя.
08:59:33 10-09-2024
Гость (07:22:57 10-09-2024) а осколки выбирают куда упасть? типа в лес можно,а на деревн... Видимо траектория полета так выбрана + математический расчет
14:40:00 10-09-2024
Гость (07:22:57 10-09-2024) а осколки выбирают куда упасть? типа в лес можно,а на деревн... Какая разница, где прилетит по башке, дома или в лесу)))
21:53:53 10-09-2024
Юс (14:40:00 10-09-2024) Какая разница, где прилетит по башке, дома или в лесу)))... А и вообще нигде не ходи - деталь башка попадет, совсем мертвый и кусочный будешь. Закутывайся в белую простыню, иди на кладбище и сам заеапывайся - целее будешь.
14:47:09 11-09-2024
Комментарии классные 🥰