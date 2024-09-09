Жителям Алтая рекомендовали не покидать поселки из-за запуска космического корабля

Пуск с Байконура состоится в 23:23 11 сентября

09 сентября 2024, 21:34, ИА Амител

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" / Фото: roscosmos.ru

11 сентября с Байконура запустят космический корабль, в связи с чем граждан ряда алтайских муниципалитетов попросили не выходить на природу и не посещать населенные пункты. Об этом сообщает "Банкфакс".

Так, 5 сентября в администрации Усть-Канского района Республики Алтай уведомили, что 11 сентября в 23:23 будет запущено космическое судно "Союз МС-26" с ракетой "Союз-2.1а". Местные власти посоветовали местным жителям не посещать лес и не покидать населенные пункты. Резервные даты назначены на 13, 14 и 15 сентября. Кроме того, администрация попросила письменно сообщать о случаях падения фрагментов ракеты.

9 сентября о пуске проинформировал отдел ГОЧС администрации Чарышского округа Алтайского края. В указанное время не следует посещать Плешивый Белок, Горький Белок, Еловский Белок, Королевский Белок, озеро Белоголосово, урочища Озерное, Кедровка, Татарка, Подъемная, Усть-Ионыш и Алексеевка.