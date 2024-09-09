НОВОСТИПроисшествия

Жителям Алтая рекомендовали не покидать поселки из-за запуска космического корабля

Пуск с Байконура состоится в 23:23 11 сентября

09 сентября 2024, 21:34, ИА Амител

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" / Фото: roscosmos.ru
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" / Фото: roscosmos.ru

11 сентября с Байконура запустят космический корабль, в связи с чем граждан ряда алтайских муниципалитетов попросили не выходить на природу и не посещать населенные пункты. Об этом сообщает "Банкфакс".

Так, 5 сентября в администрации Усть-Канского района Республики Алтай уведомили, что 11 сентября в 23:23 будет запущено космическое судно "Союз МС-26" с ракетой "Союз-2.1а". Местные власти посоветовали местным жителям не посещать лес и не покидать населенные пункты. Резервные даты назначены на 13, 14 и 15 сентября. Кроме того, администрация попросила письменно сообщать о случаях падения фрагментов ракеты.

9 сентября о пуске проинформировал отдел ГОЧС администрации Чарышского округа Алтайского края. В указанное время не следует посещать Плешивый Белок, Горький Белок, Еловский Белок, Королевский Белок, озеро Белоголосово, урочища Озерное, Кедровка, Татарка, Подъемная, Усть-Ионыш и Алексеевка.

Происшествия

Комментарии 15

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Гость

22:14:06 09-09-2024

дышать можно?

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Гость

07:37:22 10-09-2024

Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Нет гептилом отравишся

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Гость

07:55:19 10-09-2024

Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Дыши. Можешь даже сходить в любой из перечисленных пунктов раз так хочется.

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Musik

08:29:20 10-09-2024

Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Это как не боитесь.
Главное - не отсвечивать

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Гость

08:33:13 10-09-2024

Гость (22:14:06 09-09-2024) дышать можно?... Пока можно. Но не часто.

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Гость

04:07:03 10-09-2024

Замечательный прогресс российской космонавтики!
50 лет назад, и сейчас - как говорится "найди 10 отличий". Если уж ратовать за традиции, то и в космонавтике надо развивать деградацию🤣

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Гость

04:23:59 10-09-2024

Фрагменты падают с остатком топлива, а это страшный яд!!!

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Гость

09:03:10 10-09-2024

Гость (04:23:59 10-09-2024) Фрагменты падают с остатком топлива, а это страшный яд!!!... Союзы на керосине летают, как и самолеты гражданской авиации. Бойся.

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Гость

09:24:07 10-09-2024

Гость (04:23:59 10-09-2024) Фрагменты падают с остатком топлива, а это страшный яд!!!... Керосин что ли яд? Союзы всегда летали на производных керосина.

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Musik

16:58:47 10-09-2024

Гость (09:24:07 10-09-2024) Керосин что ли яд? Союзы всегда летали на производных кероси... Вот не надо светить тему. А то крестьяне сольют при пролете..

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Гость

07:22:57 10-09-2024

а осколки выбирают куда упасть? типа в лес можно,а на деревню нельзя.

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Гость

08:59:33 10-09-2024

Гость (07:22:57 10-09-2024) а осколки выбирают куда упасть? типа в лес можно,а на деревн... Видимо траектория полета так выбрана + математический расчет

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Юс

14:40:00 10-09-2024

Гость (07:22:57 10-09-2024) а осколки выбирают куда упасть? типа в лес можно,а на деревн... Какая разница, где прилетит по башке, дома или в лесу)))

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Musik

21:53:53 10-09-2024

Юс (14:40:00 10-09-2024) Какая разница, где прилетит по башке, дома или в лесу)))... А и вообще нигде не ходи - деталь башка попадет, совсем мертвый и кусочный будешь. Закутывайся в белую простыню, иди на кладбище и сам заеапывайся - целее будешь.

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Людмила

14:47:09 11-09-2024

Комментарии классные 🥰

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