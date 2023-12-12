Жители Алтая с 1 января могут остаться без газа, если не перезаключат договор
С начала 2024 года в силу вступают изменения, по которым обслуживать оборудование может только газораспределительная организация
12 декабря 2023, 19:31, ИА Амител
Жителям многоквартирных домов в Алтайском крае необходимо перезаключить договор техобслуживания газового оборудования до 1 января 2024 года, иначе подачу ресурса могут ограничить. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Новосибирск".
Согласно поправкам, с 1 января обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных и частных домах может проводить только газораспределительная организация, которая осуществляет подачу топлива. По этой причине всем собственникам газового оборудования нужно заключить договор.
Для собственников частных домов ранее заключенные договоры продолжат действовать до их прекращения или расторжения, после чего необходимо будет перезаключить договор согласно новым требованиям.
Отметим, что с нового года наличие договора на техобслуживание является обязательным условием поставки газа для жителей многоквартирных домов. При несоблюдении газ могут отключить.
Консультационную поддержку по вопросам перезаключения договоров на техническое обслуживание оборудования оказывают специалисты контактного центра "Газпром межрегионгаз Новосибирск" по телефону: 8 800 250 99 27 в Алтайском крае и Республике Алтай.
19:41:53 12-12-2023
Выжимание денег..
19:44:05 12-12-2023
Газовый котел входит в перечень оборудования, которое необходимо обслуживать только газораспределительной организацией?
19:44:33 12-12-2023
Широко шагать будете штаны порвет. Все владельцам газовых котлов известно что Газпром самая криворукая организация.
19:49:37 12-12-2023
В отопительный сезон нельзя газ отключать.
20:50:41 12-12-2023
Очень не понятно а УК зачем?
05:20:14 13-12-2023
Неуклюжая реклама. У нас Алейскмежрайгаз и Алтайкрайгазсервис. Теперь всё отключат?
08:47:29 13-12-2023
Что за чертовщина в разгар отопительного сезона?Об этом кто то заранее сообщал?Почему не дождаться окончания отопительного сезона и тогда заниматься этими дурацкими нововведениями?По моему городская власть должна вмешаться в это дело.
08:58:17 13-12-2023
Алейскмежрайгаз НЕ является газоснабжающей организацией и поэтому не имеет право проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Договор на ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА ЗАКЛЮЧАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
09:28:57 13-12-2023
Ненужная волокита. Как будто есть альтернатива. А нельзя просто по умолчанию? Мы же с ГЭС не заключали договора индивидуально.
10:53:19 13-12-2023
Получается, что в морозы и гололед даже пожилые и мало мобильные люди должны тащится не зная куда и непонятно зачем, с пересадками, пешком, издалека. Это что, в интересах клиентов или для забавы поставщика?
11:25:02 13-12-2023
Пользователь (10:53:19 13-12-2023) Получается, что в морозы и гололед даже пожилые и мало мобил... На Соце итак уже дурдом творится - дед на себе неходячую бабку припёр на перезаключение, так как нужен только собственник. И очередь часа на три ,все возмущаются.
11:04:59 13-12-2023
Для забавы власть имущих. Где антимонопольщики? Почему криворукие калеки должны за бешеные деньги обдувать котел воздухом, вместо положенной чистки? Полнейшая монополия с кражей у населения денег
11:10:03 13-12-2023
Основная проблема не в волоките, а в компетенции работников ГП, закон ведь приняли якобы обезопасить нас, сталкивался с их криворукостью, друзья сталкивались с их криворукостью. Второй вопрос, где столько сервисников возьмут, сколько будет составлять время приезда в аварийной ситуации, у нормальных организаций 3 ч, смогут обеспечить?
11:48:06 13-12-2023
Приехать к ним через весь город, да ещё минимум часок посидишь там в очереди. Я заключила летом договор, а сейчас опять должна перезаключать. Делать больше мне нечего. Офигели совсем.
12:12:04 13-12-2023
В нашем многоквартирном доме, после ТО ВКГО (внутриквартирное техническое обслуживание) постоянно отключают газ на 3-8 дней (нет вентиляции, не пускают в квартиру, нет договора...) и не виновным перерасчёт не делают. Договор с каждым отдельно заключают, а нарушителям персонально газ не отрубают, устраивая разборки и недовольства между соседями. В чём проблема обеспечить доступ через участкового или сотрудника УК/ТСЖ и в квартире поставить пломбу на кран? Не хотят работать, с каждым абонентом индивидуально. Зато с усердием собирают деньги и персональные данные.
12:39:13 13-12-2023
Часок посидеть? Не смешите. Моя мама просидела в очереди на Социалическом 24 5 часов!!! Как переоформить удаленно никто толком не обьяснил. Госуслуги у нее есть. Вот и поехала. Благо предупредили, что долго. Была готова морально
13:24:46 13-12-2023
Ирина (12:39:13 13-12-2023) Часок посидеть? Не смешите. Моя мама просидела в очереди на ... Даже если вы переоформите удалённо - нужна будет подпись собственника и личное получение-всё равно в одной очереди сидеть.
15:39:40 13-12-2023
Ирина (12:39:13 13-12-2023) Часок посидеть? Не смешите. Моя мама просидела в очереди на ... Вы всегда будете создавать очередь по подобию стада. Вам сказали, вы и делаете....
16:02:28 13-12-2023
Да правильно..Навязывают свои услуги ,порой не компетентные организации ,шарлатаны. Люди вынуждены к ним общаться,потому что не работает Газораспределение. С 2016 года заключён с ним договор .Раз в год приходят мылят трубы к котлу не подходят,обслуживают другие люди.В 2021 заключили с ними договор ТО котла 5700 в год.Два года ходили мылили трубы к котлу опять не подходили ,а в 2023 вообще не пришли ни разу.Акта выполненных работ нет ,счёт выставляют на оплату .Пообщались с ними предлагают оплачивать согласно договора. Оплатили ,хотели расторгнуть и заключить с теми кто действительно обслуживает котельную, а тут такие новости...
16:47:22 13-12-2023
Охренеть! А чё наш губер? Как всегда, и ни при чём, и ничё не видит? В общем, так! Надо делать, как сделали наши родственники ещё в начале 00-х: убрали из своей квартиры газ, перевели квартиру на оплату, как и у всех с электроэнергией, и теперь в ус не дуют! Пользуются электроплитой, и никто никаких денег с них не тянет, ни за какое-то там, видимость обслуживания!
10:02:10 14-12-2023
Гость (16:47:22 13-12-2023) Охренеть! А чё наш губер? Как всегда, и ни при чём, и ничё н... Все равно с электроплитой дороже выходит готовить. И ГАЗ НАМНОГО УДОБНЕЕ
16:57:59 13-12-2023
Редакция. Вопрос больной и актуальный для горожан. Разместите это новость повторно в пик посещаемости. Многие и не в курсе про нововведения, по закону штрафы и отключения в случае не исполнения.
18:57:10 13-12-2023
теперь загнут цену монополисты...
23:12:49 13-12-2023
Сммое гнусное, случись что этих монополистов уже сейчас хрен дождёшься, неделями едут по заявке. А Барнаулгоргаз выезжают немедленно в любое время суток, вот их и устраняют с рынка.
21:10:36 14-12-2023
Действительно, у Газпром газораспределения нет профессионалов по обслуживанию котлов и другого газового оборудования . Только мылить и умеют. Котел дорогое оборудование, отдаем деньги немалые при покупке и доверять мыльщикам просто жаль. Руководство ГПГР , обратите внимание на Ваш кадровый состав, профессиональных работников осталось 2, 3 человека, и они возрастные. Молодежь тупит капитально