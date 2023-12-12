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Жители Алтая с 1 января могут остаться без газа, если не перезаключат договор

С начала 2024 года в силу вступают изменения, по которым обслуживать оборудование может только газораспределительная организация

12 декабря 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителям многоквартирных домов в Алтайском крае необходимо перезаключить договор техобслуживания газового оборудования до 1 января 2024 года, иначе подачу ресурса могут ограничить. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Согласно поправкам, с 1 января обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных и частных домах может проводить только газораспределительная организация, которая осуществляет подачу топлива. По этой причине всем собственникам газового оборудования нужно заключить договор.

Для собственников частных домов ранее заключенные договоры продолжат действовать до их прекращения или расторжения, после чего необходимо будет перезаключить договор согласно новым требованиям.

Отметим, что с нового года наличие договора на техобслуживание является обязательным условием поставки газа для жителей многоквартирных домов. При несоблюдении газ могут отключить.

Консультационную поддержку по вопросам перезаключения договоров на техническое обслуживание оборудования оказывают специалисты контактного центра "Газпром межрегионгаз Новосибирск" по телефону:  8 800 250 99 27 в Алтайском крае и Республике Алтай.

Алтайский край газификация

Комментарии 25

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19:41:53 12-12-2023

Выжимание денег..

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Гость

19:44:05 12-12-2023

Газовый котел входит в перечень оборудования, которое необходимо обслуживать только газораспределительной организацией?

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Гость

19:44:33 12-12-2023

Широко шагать будете штаны порвет. Все владельцам газовых котлов известно что Газпром самая криворукая организация.

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Гость

19:49:37 12-12-2023

В отопительный сезон нельзя газ отключать.

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Олег

20:50:41 12-12-2023

Очень не понятно а УК зачем?

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Гость

05:20:14 13-12-2023

Неуклюжая реклама. У нас Алейскмежрайгаз и Алтайкрайгазсервис. Теперь всё отключат?

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Афиноген

08:47:29 13-12-2023

Что за чертовщина в разгар отопительного сезона?Об этом кто то заранее сообщал?Почему не дождаться окончания отопительного сезона и тогда заниматься этими дурацкими нововведениями?По моему городская власть должна вмешаться в это дело.

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Гость

08:58:17 13-12-2023

Алейскмежрайгаз НЕ является газоснабжающей организацией и поэтому не имеет право проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Договор на ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА ЗАКЛЮЧАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

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Гость

09:28:57 13-12-2023

Ненужная волокита. Как будто есть альтернатива. А нельзя просто по умолчанию? Мы же с ГЭС не заключали договора индивидуально.

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Пользователь

10:53:19 13-12-2023

Получается, что в морозы и гололед даже пожилые и мало мобильные люди должны тащится не зная куда и непонятно зачем, с пересадками, пешком, издалека. Это что, в интересах клиентов или для забавы поставщика?

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гость

11:25:02 13-12-2023

Пользователь (10:53:19 13-12-2023) Получается, что в морозы и гололед даже пожилые и мало мобил... На Соце итак уже дурдом творится - дед на себе неходячую бабку припёр на перезаключение, так как нужен только собственник. И очередь часа на три ,все возмущаются.

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Гость

11:04:59 13-12-2023

Для забавы власть имущих. Где антимонопольщики? Почему криворукие калеки должны за бешеные деньги обдувать котел воздухом, вместо положенной чистки? Полнейшая монополия с кражей у населения денег

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Гость

11:10:03 13-12-2023

Основная проблема не в волоките, а в компетенции работников ГП, закон ведь приняли якобы обезопасить нас, сталкивался с их криворукостью, друзья сталкивались с их криворукостью. Второй вопрос, где столько сервисников возьмут, сколько будет составлять время приезда в аварийной ситуации, у нормальных организаций 3 ч, смогут обеспечить?

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Галина

11:48:06 13-12-2023

Приехать к ним через весь город, да ещё минимум часок посидишь там в очереди. Я заключила летом договор, а сейчас опять должна перезаключать. Делать больше мне нечего. Офигели совсем.

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Гость

12:12:04 13-12-2023

В нашем многоквартирном доме, после ТО ВКГО (внутриквартирное техническое обслуживание) постоянно отключают газ на 3-8 дней (нет вентиляции, не пускают в квартиру, нет договора...) и не виновным перерасчёт не делают. Договор с каждым отдельно заключают, а нарушителям персонально газ не отрубают, устраивая разборки и недовольства между соседями. В чём проблема обеспечить доступ через участкового или сотрудника УК/ТСЖ и в квартире поставить пломбу на кран? Не хотят работать, с каждым абонентом индивидуально. Зато с усердием собирают деньги и персональные данные.

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Ирина

12:39:13 13-12-2023

Часок посидеть? Не смешите. Моя мама просидела в очереди на Социалическом 24 5 часов!!! Как переоформить удаленно никто толком не обьяснил. Госуслуги у нее есть. Вот и поехала. Благо предупредили, что долго. Была готова морально

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гость

13:24:46 13-12-2023

Ирина (12:39:13 13-12-2023) Часок посидеть? Не смешите. Моя мама просидела в очереди на ... Даже если вы переоформите удалённо - нужна будет подпись собственника и личное получение-всё равно в одной очереди сидеть.

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Гость

15:39:40 13-12-2023

Ирина (12:39:13 13-12-2023) Часок посидеть? Не смешите. Моя мама просидела в очереди на ... Вы всегда будете создавать очередь по подобию стада. Вам сказали, вы и делаете....

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Федор

16:02:28 13-12-2023

Да правильно..Навязывают свои услуги ,порой не компетентные организации ,шарлатаны. Люди вынуждены к ним общаться,потому что не работает Газораспределение. С 2016 года заключён с ним договор .Раз в год приходят мылят трубы к котлу не подходят,обслуживают другие люди.В 2021 заключили с ними договор ТО котла 5700 в год.Два года ходили мылили трубы к котлу опять не подходили ,а в 2023 вообще не пришли ни разу.Акта выполненных работ нет ,счёт выставляют на оплату .Пообщались с ними предлагают оплачивать согласно договора. Оплатили ,хотели расторгнуть и заключить с теми кто действительно обслуживает котельную, а тут такие новости...

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Гость

16:47:22 13-12-2023

Охренеть! А чё наш губер? Как всегда, и ни при чём, и ничё не видит? В общем, так! Надо делать, как сделали наши родственники ещё в начале 00-х: убрали из своей квартиры газ, перевели квартиру на оплату, как и у всех с электроэнергией, и теперь в ус не дуют! Пользуются электроплитой, и никто никаких денег с них не тянет, ни за какое-то там, видимость обслуживания!

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Гость

10:02:10 14-12-2023

Гость (16:47:22 13-12-2023) Охренеть! А чё наш губер? Как всегда, и ни при чём, и ничё н... Все равно с электроплитой дороже выходит готовить. И ГАЗ НАМНОГО УДОБНЕЕ

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Гость

16:57:59 13-12-2023

Редакция. Вопрос больной и актуальный для горожан. Разместите это новость повторно в пик посещаемости. Многие и не в курсе про нововведения, по закону штрафы и отключения в случае не исполнения.

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Гость

18:57:10 13-12-2023

теперь загнут цену монополисты...

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Гость

23:12:49 13-12-2023

Сммое гнусное, случись что этих монополистов уже сейчас хрен дождёшься, неделями едут по заявке. А Барнаулгоргаз выезжают немедленно в любое время суток, вот их и устраняют с рынка.

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Гость

21:10:36 14-12-2023

Действительно, у Газпром газораспределения нет профессионалов по обслуживанию котлов и другого газового оборудования . Только мылить и умеют. Котел дорогое оборудование, отдаем деньги немалые при покупке и доверять мыльщикам просто жаль. Руководство ГПГР , обратите внимание на Ваш кадровый состав, профессиональных работников осталось 2, 3 человека, и они возрастные. Молодежь тупит капитально

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