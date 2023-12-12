Жители Алтая с 1 января могут остаться без газа, если не перезаключат договор

С начала 2024 года в силу вступают изменения, по которым обслуживать оборудование может только газораспределительная организация

12 декабря 2023, 19:31, ИА Амител

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Жителям многоквартирных домов в Алтайском крае необходимо перезаключить договор техобслуживания газового оборудования до 1 января 2024 года, иначе подачу ресурса могут ограничить. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Согласно поправкам, с 1 января обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных и частных домах может проводить только газораспределительная организация, которая осуществляет подачу топлива. По этой причине всем собственникам газового оборудования нужно заключить договор.

Для собственников частных домов ранее заключенные договоры продолжат действовать до их прекращения или расторжения, после чего необходимо будет перезаключить договор согласно новым требованиям.

Отметим, что с нового года наличие договора на техобслуживание является обязательным условием поставки газа для жителей многоквартирных домов. При несоблюдении газ могут отключить.

Консультационную поддержку по вопросам перезаключения договоров на техническое обслуживание оборудования оказывают специалисты контактного центра "Газпром межрегионгаз Новосибирск" по телефону: 8 800 250 99 27 в Алтайском крае и Республике Алтай.