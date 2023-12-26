Жителям Алтайского края напомнили об ответственности за неуплаченные налоги

В крайнем случае налоговики вынуждены будут обратиться в суд

26 декабря 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Руководитель налоговой службы Алтайского края Алексей Легостаев рассказал о том, сколько налогов заплатили жители региона, а также напомнил об ответственности для неплательщиков. Его слова передает "Бизнес ФМ Барнаул".

Имущественных налогов, по словам представителя ФНС, жители региона выплатили чуть более трех с половиной миллиардов.

"Транспортный налог у нас идет в краевой бюджет, дорожный фонд и расходуется на содержание дорог. Ну а налог на имущество и земельный налог – это источники наших муниципальных образований, городских округов, поселений. И, как правило, расходуется на благоустройство территорий, социальные какие-то вопросы", – рассказал Легостаев.

Он добавил, что с 2 декабря на неуплаченную сумму налога начисляются пени, а с 14 декабря налоговики будут рассылать неплательщикам уведомления. Если это не поможет, то придется обращаться в суд. Судебные издержки оплачивать будет ответчик.

"Соответственно, через год мы будем взыскивать уже не три тысячи рублей. Мы будем взыскивать три тысячи долг, рублей 500 набегут пени, 200 или 400 рублей госпошлины плюс тысяча рублей исполнительного сбора – итого там 4700 рублей: более чем в полтора раза увеличится налоговое бремя на физическое лицо", – сказал глава краевого ФНС.

Получить информацию о задолженности можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" на сайте ФНС России, мобильного приложения "Налоги ФЛ" и раздела "Налоговая задолженность" на Едином портале государственных услуг.