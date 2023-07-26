Жителям Алтайского края пообещали дождливую погоду до конца месяца

Также возможны грозы, град и сильный ветер

26 июля 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Неустойчивая погода сохранится в Алтайском крае до конца июля, рассказали amic.ru в региональном Гидрометцентре.

"Ожидаются кратковременные дожди и грозы. 27 июля осадки пройдут в отдельных районах, а в период с 28-го по 31-е число – на большей части территории. Причем локально при грозах ожидаются сильные ливни, возможен град, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Местами из-за частых осадков в утренние часы возможен туман", – рассказал собеседник.

Преобладающая температура ночью составит +13...+19 градусов, местами в предгорьях до +9. Днем +23...+28, в южных и западных районах потеплеет до +30...+33 градусов.

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