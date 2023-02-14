Жителям Алтайского края предложили написать "Диктант ЖКХ"

Всероссийскую акцию запускает партия "Единая Россия"

14 февраля 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Повысить правовую грамотность жителей многоквартирных домов – такова главная цель акции "Единой России", которая называется "Диктант ЖКХ". Это масштабное очное и онлайн-тестирование, которое пройдёт по всей стране с 14 февраля по 14 апреля 2023 года.

Онлайн-тестирование будет на портале "Школа ЖКХ". Оно включает вопросы по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере. Каждый тест состоит из 30 вопросов, на прохождение отводится полчаса. По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 25 правильных ответов из 30) участник получает электронный сертификат. Проходить тестирование могут все желающие и неограниченное количество раз, сообщают в партии.

Очные диктанты пройдут 1 марта по всей стране.