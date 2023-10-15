Жителям Алтайского края рассказали о погоде 15 октября

День выдастся прохладным, ветреным и дождливым

15 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прохладная и сырая погода будет в Алтайском крае днем 15 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха составит +8...+13 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по югу порывы до 17 м/с.

В Барнауле термометры покажут +9...+11 градусов. Также ожидается небольшой дождь. Скорость ветра – до 12 м/с.