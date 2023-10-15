Жителям Алтайского края рассказали о погоде 15 октября
День выдастся прохладным, ветреным и дождливым
15 октября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Прохладная и сырая погода будет в Алтайском крае днем 15 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, температура воздуха составит +8...+13 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по югу порывы до 17 м/с.
В Барнауле термометры покажут +9...+11 градусов. Также ожидается небольшой дождь. Скорость ветра – до 12 м/с.
18:44:55 15-10-2023
А обещали потепление!!!Лучше бы вообще не прогнозировали.....