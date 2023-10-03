Жителям Барнаула напомнили об уплате имущественного налога
Рассылка уведомлений стартовала 18 сентября и продлится до 1 ноября
03 октября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
ФНС напоминает жителям Барнаула о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Пресс-центр мэрии сообщает, что оплатить их можно несколькими способами:
- в "Личном кабинете для физических лиц" на сайте ФНС;
- с помощью сервиса "Уплата налогов и пошлин";
- через приложение "Налоги ФЛ";
- на "Госуслугах", подключив услугу "Получение налоговых уведомлений".
Напомним, что рассылка уведомлений в Алтайском крае началась с 18 сентября. До 1 ноября все жители региона должны получить их, а до 1 декабря – уплатить налог.
Всего в 2023 году уведомления направят 1,2 млн жителей края. В них будут указаны все начисления за 2022 год, а также реквизиты для уплаты.
10:00:21 03-10-2023
Сначала они присылают уведомление о ЕНП, а потом отдельно про налог на имущество и вводят в заблуждение, т.к. из ЕНП зачисляют не сразу. Отсутствует должные четкость и ясность. Раньше проще было.
11:20:46 03-10-2023
Такая вакханалия в налоговой раз в год к счастью. Ежедневно десятки людей приходят разобраться,почему начислен налог, за авто которого нет уже 10 лет Откуда взялась пеня, если выдавалась справка об отсутствии задолженности и т.д и т.п Инспекторы пытаются сплавить таких в другое окно, по тому как разобраться в некоторых случаях невозможно просто. Стоит ли удивляться сборам 120% налогов
12:36:56 03-10-2023
Я так поняла, что все работники там просто не компетентны! Мне посчитали налог меньше на 900 руб. Но я - то тут при чём? Сколько написали , столько и заплатила. Через 3 года внезапно арестовывают все счета без предупреждения и списывают со всех счетов эту сумму вместе с пенёй. Ничего понять не могу, бегаю по банкам, только в сбере сказали, что это налоговая. Бегу в налоговую ничего добиться не могу, говорят, что ничего не арестовывали. А мне даже хлеба купить не на что. Дали кучу телефонов - звоните, узнавайте. Никуда не дозвониться, ничего узнать не возможно. Подсказали, опять же в сбере, обратиться к судебным приставам. Бегала неделю пока, наконец - то, узнала в чём причина. Т.е. ошибку сделали они, а наказана оказалась я. Две недели счета были арестованы, даже Халву и кредитные карты заблокировали. Хоть сдохни. Через 2 недели сняли арест, через месяц вернули лишние деньги, которые изначально списали.
13:07:57 03-10-2023
У меня этот квест каждый год. Приходится ездить туда лично ,ибо мой кабинет личный не работает на сайте. Мне каждый год дают пароль, я его ввожу, потом меняю на свой и все работает ровно неделю, потом все, пароль не пароль. В налоговой мне сказали, что я должна в личный кабинет заходить хоть раз в месяц(зачем?), а иначе он станет неактуален и все. На вопрос, почему у мужа много лет работает личный кабинет,хотя он заходит туда раз в год, ответа не дали. Потому что. Ну ок. Получаю на 3(или 4 этаже )налоговой уведомление о платеже в виде квитанции(находит меня сотрудник в базе по ИНН), спускаюсь вниз оплачивать, ввожу ИНН. Вуаля-ваш ИНН не существует. Как так? На 3(4) этаже существует, на 1 нет? Поднимаюсь наверх, снова сотрудник меня находит в базе, уверяет, что все ок, идите оплачивайте. Иду. Меня нет в системе)) Не смешно уже...В итоге оплачиваю по какому-то там коду, причем ввожу цифры,которые под ним. И так уже лет 6. Вот сейчас снова идти)) Квест бесплатно.
13:34:37 03-10-2023
А у меня были средства более 30 тысяч. я их оттуда не выводил, ибо всеравно налоги платить, в итоге приходит 14 тыс налогу, я спокоен, мл спишется само....ан нет..средства раз - и пропали. Написал обращение, ответ так и не понял, что то там про три года, что то там еще проверяется, уточняется...я так понял плакали мои денежки. Наглось безмерная. Придется похоже всетаки еще вносить...
16:47:57 03-10-2023
Курс доллара пусть уронят для начала, денег на налоги после покупок не осталось
19:56:42 03-10-2023
огромное спасибо за напоминание!!!! будем платить по возможности быстро и без просрочек, еще раз спасибо любимая партия и правительство за заботу!!!