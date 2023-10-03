Жителям Барнаула напомнили об уплате имущественного налога

Рассылка уведомлений стартовала 18 сентября и продлится до 1 ноября

03 октября 2023, 09:45, ИА Амител

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ФНС напоминает жителям Барнаула о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Пресс-центр мэрии сообщает, что оплатить их можно несколькими способами:

Напомним, что рассылка уведомлений в Алтайском крае началась с 18 сентября. До 1 ноября все жители региона должны получить их, а до 1 декабря – уплатить налог.

Всего в 2023 году уведомления направят 1,2 млн жителей края. В них будут указаны все начисления за 2022 год, а также реквизиты для уплаты.