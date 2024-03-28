Жителям Бийска предлагают выбрать объекты для благоустройства в следующем году

Рассказываем, какие территории попали в список и как за них проголосовать

28 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Объект для благоустройства / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Бийчане с 15 марта 2024 года выбирают территории, которые благоустроят в наукограде в 2025 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Меньше чем за две недели в голосовании на сайте 22.gorodsreda.ru и через приложение волонтеров проголосовало свыше 8,5 тысячи горожан.

В этом году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства участвуют 13 общественных пространств города. Они находятся в разных частях Бийска, поэтому каждый житель может выбрать объект, в обновлении которого он наиболее заинтересован.

Бийск – старый город Алтайского края. Был основан указом Петра I в 1709 году. Поэтому и у объектов, предложенных на голосование, есть своя интересная история.

Так, бийчане могут отдать голос за:

сквер им. Кузьмы Фомченко . Именно там по информации из официальных источников в XVIII веке были подписаны документы о вхождении Алтая в состав Российской империи;

. Именно там по информации из официальных источников в XVIII веке были подписаны документы о вхождении Алтая в состав Российской империи; сквер при обелиске, на месте расстрела подпольной организации П.М. Мерлина. Еще одно историческое место, находится около городского вокзала. Если этот объект победит, здесь высадят новые деревья, кустарники, цветники, благоустроят пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы и спортивные элементы;

сквер "Иркутский" . Его практически сразу видят гости на въезде в город со стороны Барнаула. Он может стать отличным местом для отдыха туристов после долгого пути по Чуйскому тракту;

. Его практически сразу видят гости на въезде в город со стороны Барнаула. Он может стать отличным местом для отдыха туристов после долгого пути по Чуйскому тракту; сквер "Театральный" . Он расположен в исторической части города возле старинного здания Бийского драматического театра;

. Он расположен в исторической части города возле старинного здания Бийского драматического театра; сквер "Центральный" . Вокруг него много социальных объектов – Центральная городская больница, школа №1 и социальный фонд, поэтому территория востребована у горожан.

. Вокруг него много социальных объектов – Центральная городская больница, школа №1 и социальный фонд, поэтому территория востребована у горожан. "Парк Победы" в поселке Сорокино. Ежегодно здесь проводят праздники и досуговые мероприятия, эта территория нуждается в обновлении и благоустройстве. Для комфорта проведения праздничных мероприятий и отдыха жителей планируют высадить деревья, цветы, установить малые архитектурные формы;

в поселке Сорокино. Ежегодно здесь проводят праздники и досуговые мероприятия, эта территория нуждается в обновлении и благоустройстве. Для комфорта проведения праздничных мероприятий и отдыха жителей планируют высадить деревья, цветы, установить малые архитектурные формы; зеленая зона вдоль ул. Вали Максимовой между остановками "Университетская" и "Детская поликлиника". По задумке местных властей, здесь возможно создание молодежного парка отдыха, помимо основных работ по благоустройству планируют создать первый в городе скейт-парк.

Объекты для благоустройства / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Полный перечень объектов, предложенных для жителей Бийска:

Зеленая зона в 40 метрах от дома № 10/2 по ул. Докучаева. "Парк Победы" в пос. Сорокино. Площадь Владимира Ленина ул. В. Ленина – ул. Красноармейская – пер. Коммунарский. Сквер "Центральный". Сквер "Иркутский". Сквер им. Г.Г. Карпушкина. Сквер Кузьмы Фомченко. Сквер памятника воинам, погибшим в ВОВ на ул. Александра Радищева. Площадь Феликса Дзержинского. Сквер по ул. Вали Максимовой – ул. Петра Мерлина. Сквер "Театральный". Зеленая зона от остановки "Университетская" до ост. "Детская поликлиника". Зелена зона в границах домов № 210/1, №208 по ул. Советская и № 3 по ул. Стахановская.

Из них победит одна территория – ее и благоустроят в следующем году по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Сделать свой выбор можно уже сейчас на сайте 22.gorodsreda.ru или с помощью приложения волонтеров, которые сопровождают голосование в городах. В Бийске, например, проголосовать с помощью волонтера можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 в АНО "Алтайпатриотцентр", пер. Телеграфный, 2

Добавим, что у каждого жителя наукограда старше 14 лет два голоса – это значит, что помимо выбора территории для благоустройства можно отдать голос и за один из предложенных дизайн-проектов "Парка Победы" в Бийске.

Территория победила в голосовании в прошлом году, из-за большой площади проект решено разбить на несколько этапов.

В этом году в парке благоустроят входную группу, сделают пешеходные дорожки, смонтируют новые опоры освещения на всей территории.

Подрядчик уже определен, он приступит к работам с конца весны. Жителям же необходимо выбрать, каким будет продолжение благоустройства парка уже в 2025 году. На выбор есть два дизайн-проекта, ознакомиться с ними и сделать выбор можно здесь: https://22.gorodsreda.ru/objects/design/48726 .

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит ежегодно по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 2019 года благодаря проекту в Алтайском крае благоустроено 266 общественных пространств.