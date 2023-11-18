Жителям частного сектора Барнаула напомнили о правилах пожарной безопасности

Сотрудники УГОЧС в ходе рейда пообщались с домовладельцами и вручили им памятки

18 ноября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 18 ноября прошел рейд по профилактике пожарной безопасности во время отопительного сезона, сообщили в мэрии.

Сотрудники УГОЧС прошлись по частному сектору в Октябрьском районе и напомнили жителям о правилах использования отопительных приборов.

Всего в ходе рейда с горожанами провели 12 бесед и вручили 18 памяток.

В ведомстве призвали владельцев частных домов регулярно очищать дымоходы, не выбрасывать горячую золу, следить за состоянием проводки и электроприборов, а также соблюдать правила использования газа в быту и следить за газовым оборудованием.