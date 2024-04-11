Жителям Республики Алтай рассказали, как пользоваться сервисом Mir Pay и экономить

Оплата телефоном не только упростит жизнь, но и сохранит бюджет

11 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KSB6E

Смартфон. Сервис Mir Pay / Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

Жителям Республики Алтай напоминают, что они могут получить скидку на проезд в общественном транспорте до 30 июня 2024 года. В течение этого времени выгода составит 5 рублей с каждой поездки при оплате с помощью карты "Мир", привязанной к смартфону с функцией NFC.

Как привязать карту?

Поскольку скидка не действует при использовании пластикового носителя, карту "Мир" нужно привязать к платежному приложению Mir Pay в устройстве на платформе Android.

Чтобы воспользоваться сервисом Mir Pay, необходимо скачать и установить на смартфон приложение и активировать в нем карту. Ниже приведена подробная инструкция, как это сделать.

Пошаговая инструкция установки / Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

На каких маршрутах действует скидка?

Данное предложение распространяется на все автобусы, оснащенные терминалами для бесконтактной оплаты. Их количество в регионе – около 140 единиц.

"Сегодня все маршруты оборудованы терминалами-валидаторами, чтобы обеспечить всех участников акции возможностью сэкономить", – отметила заместитель министра регионального развития Республики Алтай Жанна Ватутина.

Как именно оплачивать проезд со скидкой?

Для оплаты со скидкой необходимо поднести смартфон к валидатору, после чего дождаться уведомления с подтверждением на экране телефона.

Проверить списание средств можно в мобильном приложении банка или из пуш- или СМС-уведомления.

"Скидка применятся автоматически при оплате проезда смартфоном с привязанной картой "Мир". Для этого даже не обязательно наличие интернета. Например, сервис Mir Pay в момент оплаты не требует подключения к Сети", – говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Все ли карты "Мир" участвуют в акции?

Все карты "Мир", включая виртуальные, оформленные не в отделении банка, а онлайн. Главное для получения скидки – оплатить проезд с помощью смартфона.

Более подробную информацию об условиях предоставления скидки на проезд и список маршрутов, участвующих в акции, вы можете найти на сайте privetmir.ru и в приложении "Привет!".

АО "НСПК"

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