Жителям Республики Алтай рассказали, как пользоваться сервисом Mir Pay и экономить
Оплата телефоном не только упростит жизнь, но и сохранит бюджет
11 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KSB6E
Жителям Республики Алтай напоминают, что они могут получить скидку на проезд в общественном транспорте до 30 июня 2024 года. В течение этого времени выгода составит 5 рублей с каждой поездки при оплате с помощью карты "Мир", привязанной к смартфону с функцией NFC.
Как привязать карту?
Поскольку скидка не действует при использовании пластикового носителя, карту "Мир" нужно привязать к платежному приложению Mir Pay в устройстве на платформе Android.
Чтобы воспользоваться сервисом Mir Pay, необходимо скачать и установить на смартфон приложение и активировать в нем карту. Ниже приведена подробная инструкция, как это сделать.
На каких маршрутах действует скидка?
Данное предложение распространяется на все автобусы, оснащенные терминалами для бесконтактной оплаты. Их количество в регионе – около 140 единиц.
"Сегодня все маршруты оборудованы терминалами-валидаторами, чтобы обеспечить всех участников акции возможностью сэкономить", – отметила заместитель министра регионального развития Республики Алтай Жанна Ватутина.
Как именно оплачивать проезд со скидкой?
Для оплаты со скидкой необходимо поднести смартфон к валидатору, после чего дождаться уведомления с подтверждением на экране телефона.
Проверить списание средств можно в мобильном приложении банка или из пуш- или СМС-уведомления.
"Скидка применятся автоматически при оплате проезда смартфоном с привязанной картой "Мир". Для этого даже не обязательно наличие интернета. Например, сервис Mir Pay в момент оплаты не требует подключения к Сети", – говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.
Все ли карты "Мир" участвуют в акции?
Все карты "Мир", включая виртуальные, оформленные не в отделении банка, а онлайн. Главное для получения скидки – оплатить проезд с помощью смартфона.
Более подробную информацию об условиях предоставления скидки на проезд и список маршрутов, участвующих в акции, вы можете найти на сайте privetmir.ru и в приложении "Привет!".
АО "НСПК"Реклама
11:27:19 11-04-2024
Только не пользуйтесь зарплатной или пенсионной картой. Сделайте отдельную карту для онлайн-покупок держите на ней минимально нужную сумму и будет вам счастье.