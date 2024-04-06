Жителям Таджикистана запретили въезд в Турцию без визы

Соответствующий указ подписал президент Эрдоган

06 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Вид на Стамбул / Фото: unsplash.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана. Указ опубликовал официальный вестник Resmi Gazete.

"Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту", — сказано в документе.

Меру ввели на основании закона об иностранцах и международной защите. Конкретные причины решения не уточняются.

В начале апреля СМИ сообщали, что в Стамбуле задержали гражданина Таджикистана и гражданку Киргизии по подозрению в подготовке теракта.

Также ранее стало известно, что до теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" двое обвиняемых в нападении посещали Турцию.