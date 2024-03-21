Жителю алтайского села грозит до четырех лет тюрьмы за незаконное хранение обреза

Разрешений на оружие у мужчины не было

21 марта 2024, 14:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Житель райцентра Мамонтовского района попал под уголовную статью за хранение обреза.

Как сообщили в МВД Алтайского края, огнестрел у сельчанина нашли полицейские в рамках профилактической операции "Арсенал". "Оружие хранилось у мужчины давно и соответствующих разрешений у него не было", – подчеркнули в ведомстве.

В отношении жителя села Мамонтово возбудили дело по статье о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.