Жителю алтайского села грозит до четырех лет тюрьмы за незаконное хранение обреза
Разрешений на оружие у мужчины не было
21 марта 2024, 14:45, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Житель райцентра Мамонтовского района попал под уголовную статью за хранение обреза.
Как сообщили в МВД Алтайского края, огнестрел у сельчанина нашли полицейские в рамках профилактической операции "Арсенал". "Оружие хранилось у мужчины давно и соответствующих разрешений у него не было", – подчеркнули в ведомстве.
В отношении жителя села Мамонтово возбудили дело по статье о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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