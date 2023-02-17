Жителю Славгорода предъявили обвинение в убийстве сына во время бытового конфликта

Мужчины повздорили и стали толкаться. В один момент отец упал на стол, с которого схватил нож

17 февраля 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи предъявили обвинение 62-летнему жителю Славгорода в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему 38-летнему сыну, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю.

Напомним, что в конце января 2022 года в своём доме между мужчиной и его отпрыском произошёл конфликт на бытовой почве. В ходе него они стали обоюдно толкать друг друга руками.

В один из моментов мужчина упал на кухонный стол, на котором лежал нож. Взяв орудие, он нанёс удар в живот сына. Потерпевший через несколько часов скончался в медицинском учреждении.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.