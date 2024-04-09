Жив или мертв? Эксперт рассказал, что происходит с рынком недвижимости в Барнауле

Ипотека на вторичное жилье держится на "взрывоопасном" уровне

09 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

После сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 16% стало понятно, что больших изменений к лучшему на рынке недвижимости ждать не стоит. Однако о полной остановке говорить не приходится. Как отметил автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин, много сделок сейчас проходит без ипотеки, которая для вторичного рынка держится на "взрывоопасном" уровне.

По словам эксперта, сейчас средняя ставка ипотечного кредитования для "вторички" составляет 17% и выше, из-за чего спроса на нее почти нет. Много сделок проходит за наличные – после продажи жилья или накопления. Кроме того, появились и новые категории покупателей – участники спецоперации и сироты с жилищными сертификатами. При этом некоторые берут ипотеку и по высокой ставке в надежде на рефинансирование в будущем.

"Спад спроса на вторичную недвижимость выражается в том, что квартиры продаются не за полтора-два месяца, как раньше, а три-четыре месяца и дольше. Но, несмотря на это, цены на вторичном рынке не падают и даже немного растут. Главным образом за счет тех, кто купил квартиру в новом доме и тут же ее продает дороже", – отметил Дворядкин.Цены в новостройках тоже не снижаются – в 2024 году они уже успели вырасти на 1-2%. Сказывается дефицит предложения, который будет лишь усугубляться, потому что разрешений на строительство стали выдавать меньше. С другой стороны, льготная ипотека на первичном рынке продолжит действовать, что поддержит спрос, хотя банки и отмечают падение выдачи кредитов почти на 25%.

"В свою очередь, мы отмечаем ажиотажный спрос на загородную недвижимость. Пока построить дом можно примерно за 60-70 тысяч рублей за "квадрат", что существенно дешевле, чем в многоквартирных домах. Что будет с рынком дальше? Скорее всего, сохранятся все текущие тенденции. Если, конечно, не будет принято никаких мер вроде снижения ключевой ставки", – заключил специалист.

* Business FM ("Бизнес ФМ")