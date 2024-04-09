Жив или мертв? Эксперт рассказал, что происходит с рынком недвижимости в Барнауле
Ипотека на вторичное жилье держится на "взрывоопасном" уровне
09 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
После сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 16% стало понятно, что больших изменений к лучшему на рынке недвижимости ждать не стоит. Однако о полной остановке говорить не приходится. Как отметил автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин, много сделок сейчас проходит без ипотеки, которая для вторичного рынка держится на "взрывоопасном" уровне.
По словам эксперта, сейчас средняя ставка ипотечного кредитования для "вторички" составляет 17% и выше, из-за чего спроса на нее почти нет. Много сделок проходит за наличные – после продажи жилья или накопления. Кроме того, появились и новые категории покупателей – участники спецоперации и сироты с жилищными сертификатами. При этом некоторые берут ипотеку и по высокой ставке в надежде на рефинансирование в будущем.
"Спад спроса на вторичную недвижимость выражается в том, что квартиры продаются не за полтора-два месяца, как раньше, а три-четыре месяца и дольше. Но, несмотря на это, цены на вторичном рынке не падают и даже немного растут. Главным образом за счет тех, кто купил квартиру в новом доме и тут же ее продает дороже", – отметил Дворядкин.Цены в новостройках тоже не снижаются – в 2024 году они уже успели вырасти на 1-2%. Сказывается дефицит предложения, который будет лишь усугубляться, потому что разрешений на строительство стали выдавать меньше. С другой стороны, льготная ипотека на первичном рынке продолжит действовать, что поддержит спрос, хотя банки и отмечают падение выдачи кредитов почти на 25%.
"В свою очередь, мы отмечаем ажиотажный спрос на загородную недвижимость. Пока построить дом можно примерно за 60-70 тысяч рублей за "квадрат", что существенно дешевле, чем в многоквартирных домах. Что будет с рынком дальше? Скорее всего, сохранятся все текущие тенденции. Если, конечно, не будет принято никаких мер вроде снижения ключевой ставки", – заключил специалист.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
10:02:28 09-04-2024
Купил обычную однушку в новостройке в 2017ом. Сейчас она стоит более чем в три раза дороже, судя по объявлениям на Авито о продаже таких же однушек в моём доме. При этом в два раза она подорожала только за последние два года.
Санкции нам на пользу только, никаких сомнений нет.
13:13:22 09-04-2024
Гость (10:02:28 09-04-2024) Купил обычную однушку в новостройке в 2017ом. Сейчас она сто... Ну покупать то вы будете не по старой цене, прибыли нет, только сохранение денег.
10:23:28 09-04-2024
Ну вот маленькая искра, в виде массового увольнения или сокращения с какого то крупного предприятия - рынок получит массу выставленных ипотечных квартир. Что будет с ценой и рынком ? Законы экономики как и законы физики нарушать нельзя, больно будет.
10:33:08 09-04-2024
гость (10:23:28 09-04-2024) Ну вот маленькая искра, в виде массового увольнения или сокр... Так они уже нарушаются и давно. Как может строительство частного дома быть в два раза дешевле строительства многоквартирного дома, крупным застройщиком?
10:30:59 09-04-2024
Первая экономика в Европе, это вам не просто так. Чем-то нужно жертвовать. Ну не купите вы квартиру, может внуки ваши, зато в великой стране
09:39:27 12-04-2024
Гость (10:30:59 09-04-2024) Первая экономика в Европе, это вам не просто так. Чем-то нуж... внуки скорее всего будут по 14 часов у станка стоять, а их дети будут радоваться что раньше жили очень плохо, а сейчас просто плохо
10:46:43 09-04-2024
При таких высоких кредитных процентах население не станет покупать жильё, это уже показали последние месяцы. Набиуллина обещала снизить ставку в 2024году, если не будет расти инфляция. Но, как видим по росту цен на самое необходимое, питьевую воду, цены только растут.
10:58:14 09-04-2024
Когда покупаете жилье на вторичке, обязательно страхуйтесь от банкротства продавца. В судах ОГРОМНОЕ количество дел, когда у банкротящегося человека отменяют сделки по продаже недвижимости за последние 3 года. На днях слышал случай, когда людей, купивших квартииру 2 года 10 месяцев назад, выгнали на улицу, отменив сделку продажи квартиры продавца и перемещения ее в конкурскую массу. Удивительно что об этом мало пишут и не бьют во все колокола.
12:34:09 09-04-2024
Гость (10:58:14 09-04-2024) Когда покупаете жилье на вторичке, обязательно страхуйтесь о... А как от него застрахуешься-то?
12:53:12 09-04-2024
Гость (12:34:09 09-04-2024) А как от него застрахуешься-то?... Есть такие виды страховок в страховых компаниях. Да, звучит дико. Но закон в банкротстве физлиц с такими перекосами, плющит и уничтожает добросовестных приобретателей
15:11:20 09-04-2024
Гость (12:53:12 09-04-2024) Есть такие виды страховок в страховых компаниях. Да, звучит ... Спасибо, буду иметь в виду
16:38:56 09-04-2024
Гость (12:34:09 09-04-2024) А как от него застрахуешься-то?... Страхование титула. Договор заключается на 3 года.
12:58:23 22-04-2024
Гость (12:34:09 09-04-2024) А как от него застрахуешься-то?... Информацию у конкурсных управляющих на момент покупки - проходит ли Продавец процедуру банкротства.
13:15:43 12-04-2024
Гость (10:58:14 09-04-2024) Когда покупаете жилье на вторичке, обязательно страхуйтесь о... ...в конкурсную массу могут включить квартиру, цену которой указали заниженной при заключении сделки, а если цена указана настоящая - то прежде чем включить квартиру в конкурсную массу - конкурсный управляющий должен вернуть стоимость предыдущему покупателю! Главное при покупки квартиры или автомобиля проверять их на предмет залога! ...а самое Главное становиться финансоао грамотным! Чтобы недоверяться некомпетентным лицам толкаюших Вас к заключению сделок!)