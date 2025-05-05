Живая память. В Барнауле раздадут бесплатные сеянцы ели в честь 80-летия Победы
Каждый желающий может получить до пяти деревьев
05 мая 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFH8xbYk
Есть особенные деревья – те, которые посажены с глубоким смыслом. Они напоминают о людях, событиях и чувствах, которые нельзя забыть. В этом году у барнаульцев появится возможность посадить именно такое дерево – как живую память о великом подвиге. 7 мая в парке "Изумрудный" пройдет патриотическая акция по раздаче сеянцев, организованная лесной холдинговой компанией "Алтайлес", при информационной поддержке amic.ru.
Где и когда пройдет раздача сеянцев?
7 мая 2025 года с 12:00 до 15:00 в барнаульском парке "Изумрудный", возле арт-объекта "Белочка в ленточном бору".
Что именно будут раздавать?
Сеянцы ели сибирской высотой от 12 до 15 см, выращенные в современном лесосеменном центре в селе Вылково Тюменцевского района. Благодаря технологии закрытой корневой системы в торфяных стаканчиках приживаемость таких деревьев в первый год составляет до 95%.
Зачем проводят акцию?
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жителям предлагают посадить памятное дерево в честь подвига земляков.
Сколько деревьев можно получить и что для этого нужно?
Можно получить до пяти штук в одни руки. Для этого необходимо подписаться на телеграм-каналы лесной холдинговой компании "Алтайлес" и amic.ru. На месте будет стоять стойка, где волонтеры проверят подписку и выдадут сеянцы.
Будут ли посадки на месте?
Нет, в парке организуют только раздачу сеянцев.
Кто организует акцию?
Лесная холдинговая компания "Алтайлес" при поддержке парка "Изумрудный". Информационную поддержку оказывают ИА "Амител" (портал amic.ru). В раздаче будут помогать волонтеры "Движения Первых".
ООО "ЛХК "Алтайлес"Реклама
09:11:46 05-05-2025
хоррошее дело!еще бы саженцы яблонь жимолости малины смородины...цыплят гусят поросят
15:26:15 05-05-2025
В прошлые года кедра раздавали...