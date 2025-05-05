Живая память. В Барнауле раздадут бесплатные сеянцы ели в честь 80-летия Победы

Каждый желающий может получить до пяти деревьев

05 мая 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFH8xbYk

Сеянцы ели сибирской / Фото: "Алтайлес"

Есть особенные деревья – те, которые посажены с глубоким смыслом. Они напоминают о людях, событиях и чувствах, которые нельзя забыть. В этом году у барнаульцев появится возможность посадить именно такое дерево – как живую память о великом подвиге. 7 мая в парке "Изумрудный" пройдет патриотическая акция по раздаче сеянцев, организованная лесной холдинговой компанией "Алтайлес", при информационной поддержке amic.ru.

Где и когда пройдет раздача сеянцев?

7 мая 2025 года с 12:00 до 15:00 в барнаульском парке "Изумрудный", возле арт-объекта "Белочка в ленточном бору".

Что именно будут раздавать?

Сеянцы ели сибирской высотой от 12 до 15 см, выращенные в современном лесосеменном центре в селе Вылково Тюменцевского района. Благодаря технологии закрытой корневой системы в торфяных стаканчиках приживаемость таких деревьев в первый год составляет до 95%.

Зачем проводят акцию?

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жителям предлагают посадить памятное дерево в честь подвига земляков.

Сколько деревьев можно получить и что для этого нужно?

Можно получить до пяти штук в одни руки. Для этого необходимо подписаться на телеграм-каналы лесной холдинговой компании "Алтайлес" и amic.ru. На месте будет стоять стойка, где волонтеры проверят подписку и выдадут сеянцы.

Будут ли посадки на месте?

Нет, в парке организуют только раздачу сеянцев.

Кто организует акцию?

Лесная холдинговая компания "Алтайлес" при поддержке парка "Изумрудный". Информационную поддержку оказывают ИА "Амител" (портал amic.ru). В раздаче будут помогать волонтеры "Движения Первых".

ООО "ЛХК "Алтайлес"

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