Цена за квадратный метр в ЖК "Современник" – от 90 тысяч рублей

28 апреля 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLJKg11V

ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

ГК "Алгоритм" построит четыре стильных дома в самом центре города. Комплекс будет иметь подземную парковку, несколько детских площадок и мест отдыха, в том числе и на крыше. Об этом компания рассказала в конце апреля на своём бизнес-завтраке для партнёров. Там же застройщик наградил лучшие агентства недвижимости за плодотворное сотрудничество.

Что это за жилой комплекс и где он находится?

Новый ЖК "Современник" на ул. Чернышевского, 189, состоит из 4-х разноэтажных домов. Два из них строят в кирпичном исполнении, а два других – по технологии монолит/кирпич.

Жилой комплекс расположен в самом центре города. Так что этот ЖК точно для вас, если вы не желаете стоять в пробках по пути на работу и обратно. И хотите гулять по главным туристическим местам или модным заведениям даже ночью и быть в шаговой доступности от всего. Банки, фитнес- и торговые центры, рестораны и кафе, набережная, парки, туристические места и активная социальная жизнь: всё это доступно, стоит только выйти из дома.

ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

ЖК "Современник / Фото: ГК Алгоритм

ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Лифтовая ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Лифтовая ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Лифтовая ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"











Презентация ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Каким будет новый ЖК?

В местах общего пользования ЖК "Современник" запроектирована стильная, качественная отделка по дизайнерскому проекту. На стенах будет керамическая плитка. В коридорах, тамбурах, лифтовых и холлах для отделки полов используют керамогранит. Потолки – подвесные с заполнением "грильято", а в освещении будут использованы дизайнерские светильники индивидуального производства.

В каждом доме запроектированы индивидуальные кладовые в подвальной части здания. Также там не будет ступеней и высоких порогов на основных входах в подъезды. Зайти в дом можно прямо с тротуара. Это решение точно придётся по душе молодым мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Совокупность качественных материалов и стильного актуального дизайна позволит создать удобный, красивый и современный жилой комплекс.

"В "Современнике" мы отражаем главные тренды и отвечаем ключевым запросам современного человека: комфорт, практичность, эстетика", – рассказала руководитель отдела продаж ГК "Алгоритм" Татьяна Лабуренко.

При оформлении нового ЖК будут использоваться три основных цвета: белый, серый и тёмно-графитовый. Для сохранения эстетики фасадов на застеклённых лоджиях и балконах всех корпусов предусмотрены специальные места для размещения кондиционеров.

Как будет выглядеть двор?

В "Современнике" будет не только удобно и комфортно, но также красиво и уютно. Здесь предусмотрены места отдыха для детей и взрослых на открытом воздухе и в закрытых местах. На территории ЖК разобьют мини парковую зону для отдыха и прогулок, две детские площадки для разных возрастов с атравматичным резиновым покрытием.

Для автовладельцев предусмотрены не только парковочные места во дворе, но и вместительная подземная парковка с доступом из лифта дома.

А что, и правда можно будет отдыхать на крыше?

Да. На крыше второго корпуса ЖК "Современник" предусмотрена эксплуатируемая кровля. А подняться на крышу можно будет просто на лифте.

Сколько стоит?

Квартиры в жилом комплексе "Современник" запроектированы для различных категорий покупателей. Там будут и студии, и просторные 4-комнатные квартиры стоимостью от 90 тыс. рублей за квадратный метр.

Презентация ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Презентация ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Презентация ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Презентация ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"





Презентация ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Наградили лучших

Во второй части бизнес-завтрака ГК "Алгоритм" наградила самые активные агентства недвижимости, которые показали лучшие результаты продаж среди объектов застройщика. На закрытом этапе продаж ЖК "Современник" победу одержало агентство недвижимости "Гнездо".

"Конечно, нам крайне приятно получить поздравления. Но куда приятнее ощущать себя частью такой большой и эффективной партнёрской сети, которую организовал "Алгоритм". Когда ты понимаешь, что твои усилия и работу видят и ценят, то это способствует ещё большей отдаче от наших сотрудников. Уверены, что в работе с новым ЖК мы сможем выйти на новый уровень взаимоотношений с компанией", – сказала представитель АН "Гнездо" Светлана Бакулина.В конце мероприятия сотрудники компании-застройщика поблагодарили партнёров и предложили проводить такие встречи чаще.

"Я остался крайне доволен нашей встречей. Наконец-то официально стартовали продажи ЖК "Современник". Подобные встречи крайне полезны со всех точек зрения. У нас была возможность получить новую информацию, задать вопросы и сразу же их обсудить. Надеюсь, что подобный формат действительно станет традицией", – подытожил представитель компании "Фабрика сделок" Юрий Приходько.

Застройщик − ООО СЗ "Этюд", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

ООО СЗ "Этюд"

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