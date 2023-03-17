Живите на здоровье. Где в Барнауле заказать строительство экодома из дерева

И почему стоит выбирать именно дерево

17 марта 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: "Сибирский плотник"

Сейчас в Барнауле буквально бум малоэтажного строительства. На это повлияла пандемия коронавируса 2020 года, а также резкий всплеск цен на квартиры в 2022-м. Люди стали чаще задумываться о частном доме на земле, в котором уютно и легко дышится. Отличным вариантом являются дома из дерева – материала, проверенного веками.

В чём преимущество дома из дерева?

У дерева есть несколько ключевых преимуществ:

Структура древесины обеспечивает низкую теплопроводность, в таком доме прохладно в жару и тепло даже в лютую стужу. Дерево обладает уникальной способностью поддерживать оптимальный уровень влажности, обновлять и отфильтровывать вредные вещества из воздуха. В деревянном доме крепко спится, его жители меньше болеют простудой. Естественный "янтарный" цвет, выразительная природная фактура дерева оказывают благотворное воздействие на психологическое состояние, создают уютную обстановку. К тому же материал обладает и неповторимыми дизайнерскими качествами.

Где в Барнауле можно заказать строительство дома из дерева?

В "Сибирском плотнике". Эта строительная компания осуществит вашу мечту иметь собственный красивый и комфортный дом из экологически чистого материала – сибирской сосны, лиственницы, кедра. Специализация строительства – оцилиндрованное бревно и ручная рубка (русская, канадская и др.).

Мастера строительной компании "Сибирский плотник" построили более 200 объектов в Алтайском крае и за его пределами. Компания предлагает готовые проекты из собственной базы. А может быть разработан ваш, полностью индивидуальный проект.

Профессиональные знания, многолетний опыт и наличие собственной производственной базы – залог того, что строительство будет завершено в срок и с высоким качеством.

А ещё при заказе строительства дома или бани в компании "Сибирский плотник" вы получаете бонус на отделочные работы.

ООО "Сибирский плотник"

г. Барнаул, проспект Калинина, 67, офис 219

Тел.: 8 (385-2) 36-29-66, 8-923-653-13-12

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sibplotnik@mail.ru

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