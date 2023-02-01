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Соцсети: живодёры оторвали лапу собаке в Алтайском крае

Животное нуждается в операции

01 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: vk.com/predannost
Фото: vk.com/predannost

В Бийске пытаются помочь собаке, которая потеряла ногу, рассказали в паблике общества защиты животных города.

По информации волонтёров, у неё торчат кости и нужно делать операцию.

"Ей просто вырвали лапу... Это жизнерадостная небольшая собачка, очень ласковая. За что с ней-то так? В голове не укладывается до чего доходит... У нас уже нет сил, правда, как всё это выдержать и вынести, мы не знаем, утром не хочется просыпаться", – сказано в сообщении.

Добровольцы отметили, что помощь животным обходится очень дорого, и попросили всех неравнодушных помочь финансово.

 

Комментарии 45

  • Больные глазки у собачки - плачущие, натерпелась, бедненькая! Иродов (люди так не могут поступить!) Бог накажет, если не правоохранители.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Под трамвай сиё животное угодило. Без всяких живодеров.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Никто ей ничего не отрывал, скорее всего. Животное могло получить травму по техногенным причинам: попасть под трамвай, зажать лапу где-то и что угодно. Откуда они взяли, что лапу ей оторвали - неизвестно, однако деньги они требуют напрямую.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну не хочется верить, что эти изверги в человеческом обличии и среди нас... может, засунула куда и оторвало...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Больные глазки у собачки - плачущие, натерпелась, бедненькая! Иродов (люди так не могут поступить!) Бог накажет, если не правоохранители.--------------забирай себе бедную собачку!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А нет мысли что трамвай переехал? Сразу оторвали? Вы при отрыве присутствовали?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну реально, кому это надо лапу собаке отрывать, 99% под трамвай или еще куда залезла, лечить да, сейчас все дорого, такая судьба у нее, а сколько людей без рук, без ног живут, не повезло ей, земля пухом
    01 февраля, Гость   Ответить
  • На ютьюбе и в телеграме полным-полно роликов, как в наши дни буквально на глазах у людей ежедневно заживо отрывает конечности или они горят заживо до полного обугливания. А тут собачёнка какая-то. Вы о чём вообще?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну реально, кому это надо лапу собаке отрывать.... Гость, вчера вышла новость , что в Бийске спасают собак, которым живодеры глаза выжгли.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это уолкособа. Ее надо отстрелить
    01 февраля, Гость   Ответить
  • переживаем всей семьей за собачку из Бийска, звонят родные и близкие, спрашивают, как могло такое случиться, где такие изверги живут и как их земля носит, испытываем шок и трепет, как можно в наше время калечить и убивать собачек? надеемся, что произойдет божий и правовой суд над виновными нелюдями
    01 февраля, Гость   Ответить
  • звонят родные и близкие, спрашивают, как могло такое случиться, где такие изверги живут и как их земля носит,------- да что же за такие неврастеники у вас родные и близкие?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну не хочется верить, что эти изверги в человеческом обличии и среди нас... может, засунула куда и оторвало...--------и нам не хочется верить, слезы текут и сердце разрывается при мысли, что бедное животное без лапки будет бегать по морозу.....предлагаю создать фонд помощи животным инвалидам
    01 февраля, Гость   Ответить
  • да что же за такие неврастеники у вас родные и близкие?-------- вам не понять, видя такое горе, нельзя быть равнодушными, что может быть хуже собаки инвалида?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • что может быть хуже собаки инвалида?------- человек инвалид лучше собаки инвалида? лошадь без ноги, про которую неделю писали, лучше собаки без ноги? пусть ваши неврастеники родные и близкие заберут эту собаку себе.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • бедное животное без лапки будет бегать по морозу------ а летом по жаре, а весной и осенью по лужам. вы уже совсем чокнулись...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • предлагаю создать фонд помощи животным инвалидам======= И вас председателем выбрать??
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Гость, предлагаю создать фонд помощи животным инвалидам" Двумя руками "ЗА"!!! Организацию создать из опытных охотников, выдать лицензию на стрельбу в городе, нечего этим инвалидам по снегу мучаться! Ну и остальных дворняг в валгалу, пока не стали инвалидами.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Потеряла? Ну, может быть еще найдется!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ну что вы все ерничаете, нужно по соц сетям распространить душераздирающий случай с собачкой, как назидание против насилия и убийства, может быть и памятник поставить в Бийске пожизненно, а пока только бессердечные комменты,как вы с этим будете жить?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • переживаем всей семьей за собачку из Бийска, звонят родные и близкие, спрашивают, как могло такое случиться,=================="Это стеб? Или кукуха полетела?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • человек инвалид лучше собаки инвалида? лошадь без ноги, про которую неделю писали, лучше собаки без ноги?======ну что вы!!! собака умнейшее существо, верное и преданное, оно заслужила за тысячи лет внимания и уважения
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Или кукуха полетела?-------- это гуси. они давно с крыши улетели
    01 февраля, Гость   Ответить
  • а летом по жаре, а весной и осенью по лужам. вы уже совсем чокнулись...======а что может быть хуже? это самое ужасное в нашем мире...бегущая по лужам бездомная собака....
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ну что вы все ерничаете, нужно по соц сетям распространить+++++++++++++Люди гибнут, дети в больницах из-за ненадлежащего оказания помощи умирают. А вы вой из-за блохастого кобеля подняли!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • это гуси. они давно с крыши улетели=====бездушные люди, желаю чтобы к вам в сновидениях приходила собачка инвалид и смотрела на вас с укором, глазами полными слез
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А вы вой из-за блохастого кобеля подняли! --------- это душевнобольные. они будут ныть в интернете, но к себе эту собацьку без лапьки никогда не возьмут.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Двумя руками "ЗА"!!! Организацию создать из опытных охотников, выдать лицензию на стрельбу в городе, нечего этим инвалидам по снегу мучаться! Ну и остальных дворняг в валгалу, пока не стали инвалидами.====ужас!!!!, как вас земля носит то!!! выступать за убийство животных, вам возздастся за слова, убийство собачек самый тяжкий грех!!!! в нашей стране и в наше время это неприемлемо!!!!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • человек инвалид лучше собаки инвалида?---- лучше. У него родственники есть, пособие платят, патронажная служба придет на крайний случай, если больше некому. А бездомные животные, да если еще и больные... а если еще двуногие человекоподобные уроды на них наткнутся...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • это душевнобольные. они будут ныть в интернете, но к себе эту собацьку без лапьки никогда не возьмут.=== как не стыдно!!!!! у меня в квартире 15 собак, 8 кошек, три пары свинок морских, живем на 20квадратах и всем хватает и все довольны, вот и начните с себя, приютите хотя бы одну , без лапки....
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Люди гибнут, дети в больницах из-за ненадлежащего оказания помощи умирают. А вы вой из-за блохастого кобеля подняли! где умирают!!!! глаза открой, у нас все хорошо!!!! посмотри статистику у нас и в америках, будешь в шоке!!! там счет идет один к ста в нашу пользу, мы только сейчас с 2022 г и жить то по настоящему стали...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • соседи только в а&$#e  ну а так все довольны
    01 февраля, Гость   Ответить
  • лучше. У него родственники есть, пособие платят, патронажная служба придет на крайний случай, если больше некому. А бездомные животные, да если еще и больные... а если еще двуногие человекоподобные уроды на них наткнутся...===== наконец нашлась родственная душа
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Видно же что волкособа. И лапу потеряла наверняка когда пыталась сожрать людей из трамвая. Отстрелить.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Если признают волкособом, то можно ей помочь...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • соседи только в а&$#e ну а так все довольны === относятся с пониманием.... у многих тоже много животных, в том числе и собак
    01 февраля, Гость   Ответить
  • нужно внести смертную казнь, за убийства собачек и наказывать пожизненно за инвалидность с компенсацией собачке материально из средств осужденного
    01 февраля, Гость   Ответить
  • > многих тоже много животных я сам животное, но тем кто толпу шавла блохастого и котов от которых через этаж смердит мочой и навозом держит - нет понимания.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • вот удивляюсь, как некоторые недолюдишки считают, что жизнь животного не так важна. А ваша живодерская жизнь зачем? отстреливать пора живодеров.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Очевидно одно: в городе Бийске бродят бездомные собаки!!! Почему? Как такое возможно?! СТАЯМИ!!! Почему администрация не решает проблему с дикими собаками?! Жители САМИ должны это делать? Когда уже отловят всех бродячих псов, и дети могут спокойно ходить в школу?!!!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А ваша живодерская жизнь зачем? отстреливать пора живодеров++++++ты просто неумная...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Когда администрация города Бийска уже решит проблему бродячих собак?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Бродячие псы, это не кошечки бездомные, они не только лают на прохожих, рычат, но еще и кусают. В городе Бийске небезопасно детям ходить в школу, сколько видео, заявлений в полицию, статей о нападениях собак на людей, детей, а стаи собак до сих пор бродят по городу. Когда АДМИНИСТРАЦИЯ решит проблему диких собак? Пока кого-нибудь насмерть не загрызут?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • В Бийске АДМИНИСТРАЦИЯ бездействует, бродячие псины не только пугают детей, но и кусают: есть видио, масса заявлений в ПОЛИЦИЮ. Пора заинтересоваться федеральным властям. Прокуратуре уже стыдно молчать- общественность требует привлечь администрацию города за преступное бездействие. Написать Президенту, тогда бошки полетят уже не у собачек...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А когда жители Бийска массово начнут писать жалобы в администрацию Президента Путина В. В. ( слава Богу эти ресурсы сейчас общедоступны) о бездействии ответственных лиц Бийска по вопросу бродячих псов в городе(материала, видео, обращений, заявлений в полицию уже накопилось ,, критическая,, масса) сразу найдется таки решение, и скорее всего молниеносно.
    02 февраля, Гость   Ответить
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