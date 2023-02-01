Соцсети: живодёры оторвали лапу собаке в Алтайском крае

Животное нуждается в операции

01 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: vk.com/predannost

В Бийске пытаются помочь собаке, которая потеряла ногу, рассказали в паблике общества защиты животных города.

По информации волонтёров, у неё торчат кости и нужно делать операцию.

"Ей просто вырвали лапу... Это жизнерадостная небольшая собачка, очень ласковая. За что с ней-то так? В голове не укладывается до чего доходит... У нас уже нет сил, правда, как всё это выдержать и вынести, мы не знаем, утром не хочется просыпаться", – сказано в сообщении.

Добровольцы отметили, что помощь животным обходится очень дорого, и попросили всех неравнодушных помочь финансово.