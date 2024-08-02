Живописный остров у берегов Шотландии выставили на продажу за 20 млн рублей
При наличии разрешения там можно построить собственный дом
02 августа 2024, 13:40, ИА Амител
Необитаемый остров Фладда-Чуайн, расположенный у побережья острова Скай в Шотландии, выставлен на продажу за 190 тысяч фунтов стерлингов (порядка 20 млн рублей). Как сообщает портал Metro, сейчас там живут только тюлени, а вокруг плавают дельфины, киты и гигантские акулы, однако когда-то на него устраивали набеги викинги.
Название Фладда-Чуайн переводится как плоский остров в океане. Он является наиболее крупным в цепи островов Фладда – площадь составляет почти 70 акров.
Остров славится живописными пейзажами, легендами и богатой историей. Так, в далеком прошлом сюда совершали набеги викинги. В XIX веке археологи проводили на Фладда-Чуайн раскопки и обнаружили золотое кольцо, датируемое XI веком, – сейчас оно хранится в Национальном музее Шотландии. В водах вокруг острова можно найти множество затонувших кораблей.
На острове можно заниматься парусным спортом, дайвингом и рыбалкой. При наличии разрешения там можно построить собственный дом: добираться до него придется либо на собственном судне, либо на наемной лодке.
13:47:41 02-08-2024
за рубли никто не продаст - факт.
вообще ньюса похожа на тонкую издевку над барнаульскими садоводами.
13:57:05 02-08-2024
в Шотландии ходят рубли? О!!! Это какой по счету субъект Российской Федерации, напомните
14:33:42 02-08-2024
1 (13:57:05 02-08-2024) в Шотландии ходят рубли? О!!! Это какой по счету субъект Рос... Ясно же написано - 190 тысяч фунтов стерлингов. Для ясности барнаульцам перевели в рубли. Чего непонятного - то?
14:25:22 02-08-2024
НАдо брать! И поставить пусковую...
19:43:33 02-08-2024
Гость (14:25:22 02-08-2024) НАдо брать! И поставить пусковую...... Ага, помечтай😂
14:34:50 02-08-2024
Вокруг плавают гигантские акулы и можно заниматься дайвингом (но недолго))))
14:38:15 02-08-2024
там живут только тюлени, а вокруг плавают дельфины, киты и гигантские акулы, однако когда-то на него устраивали набеги викинги. - Зона отдыха от жен была?
22:15:06 02-08-2024
За 20 можно в горном участок взять получше. Но поменьше, конечно. То же не какая-то нищая гоььная скотландия.
17:41:24 03-08-2024
Путин немедленно купить и построить там дом