Живописный остров у берегов Шотландии выставили на продажу за 20 млн рублей

При наличии разрешения там можно построить собственный дом

02 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Остров Фладда-Чуайн / Фото: Jam Press/Goldcrest

Необитаемый остров Фладда-Чуайн, расположенный у побережья острова Скай в Шотландии, выставлен на продажу за 190 тысяч фунтов стерлингов (порядка 20 млн рублей). Как сообщает портал Metro, сейчас там живут только тюлени, а вокруг плавают дельфины, киты и гигантские акулы, однако когда-то на него устраивали набеги викинги.

Название Фладда-Чуайн переводится как плоский остров в океане. Он является наиболее крупным в цепи островов Фладда – площадь составляет почти 70 акров.

Остров славится живописными пейзажами, легендами и богатой историей. Так, в далеком прошлом сюда совершали набеги викинги. В XIX веке археологи проводили на Фладда-Чуайн раскопки и обнаружили золотое кольцо, датируемое XI веком, – сейчас оно хранится в Национальном музее Шотландии. В водах вокруг острова можно найти множество затонувших кораблей.

На острове можно заниматься парусным спортом, дайвингом и рыбалкой. При наличии разрешения там можно построить собственный дом: добираться до него придется либо на собственном судне, либо на наемной лодке.