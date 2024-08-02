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Живописный остров у берегов Шотландии выставили на продажу за 20 млн рублей

При наличии разрешения там можно построить собственный дом

02 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Остров Фладда-Чуайн / Фото: Jam Press/Goldcrest
Остров Фладда-Чуайн / Фото: Jam Press/Goldcrest

Необитаемый остров Фладда-Чуайн, расположенный у побережья острова Скай в Шотландии, выставлен на продажу за 190 тысяч фунтов стерлингов (порядка 20 млн рублей). Как  сообщает портал Metro, сейчас там живут только тюлени, а вокруг плавают дельфины, киты и гигантские акулы, однако когда-то на него устраивали набеги викинги.

Название Фладда-Чуайн переводится как плоский остров в океане. Он является наиболее крупным в цепи островов Фладда – площадь составляет почти 70 акров.

Остров славится живописными пейзажами, легендами и богатой историей. Так, в далеком прошлом сюда совершали набеги викинги. В XIX веке археологи проводили на Фладда-Чуайн раскопки и обнаружили золотое кольцо, датируемое XI веком, – сейчас оно хранится в Национальном музее Шотландии. В водах вокруг острова можно найти множество затонувших кораблей.

На острове можно заниматься парусным спортом, дайвингом и рыбалкой. При наличии разрешения там можно построить собственный дом: добираться до него придется либо на собственном судне, либо на наемной лодке.

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Комментарии 9

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Мусик

13:47:41 02-08-2024

за рубли никто не продаст - факт.
вообще ньюса похожа на тонкую издевку над барнаульскими садоводами.

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1

13:57:05 02-08-2024

в Шотландии ходят рубли? О!!! Это какой по счету субъект Российской Федерации, напомните

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Гость

14:33:42 02-08-2024

1 (13:57:05 02-08-2024) в Шотландии ходят рубли? О!!! Это какой по счету субъект Рос... Ясно же написано - 190 тысяч фунтов стерлингов. Для ясности барнаульцам перевели в рубли. Чего непонятного - то?

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Гость

14:25:22 02-08-2024

НАдо брать! И поставить пусковую...

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Сергей

19:43:33 02-08-2024

Гость (14:25:22 02-08-2024) НАдо брать! И поставить пусковую...... Ага, помечтай😂

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Юморист

14:34:50 02-08-2024

Вокруг плавают гигантские акулы и можно заниматься дайвингом (но недолго))))

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Пузырек

14:38:15 02-08-2024

там живут только тюлени, а вокруг плавают дельфины, киты и гигантские акулы, однако когда-то на него устраивали набеги викинги. - Зона отдыха от жен была?

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Musik

22:15:06 02-08-2024

За 20 можно в горном участок взять получше. Но поменьше, конечно. То же не какая-то нищая гоььная скотландия.

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Гость

17:41:24 03-08-2024

Путин немедленно купить и построить там дом

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