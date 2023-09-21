Живые картины для души. В Барнауле работает выставка картин-символов Елены Карловой
Посетить ее может любой желающий бесплатно
21 сентября 2023, 13:05, ИА Амител erid: LjN8Kat9v
Этой осенью в Барнауле появилось новое уникальное арт-пространство – выставка объемных картин-символов Елены Карловой в "Книжном мире". Ранее художница представляла свои работы на выставках как в России, так и за рубежом. Теперь картины возвращаются в родной Алтайский край.
О Елене Карловой
Елена Карлова – художница-символист, вот уже 14 лет создает мандалы в технике золочения. Их фактура, цвет и символы неповторимы, ведь каждая создается под индивидуальные запросы человека. Одна мандала направлена на любовь и благополучие, другая – на успех и деньги.
Мандалы – живые картины для души
Часто на выставках Елены люди, рассматривая мандалы, чувствуют притяжение к одной из картин. Так они неосознанно выбирают тот символ, который им откликается. У многих гостей сразу появляется желание прикоснуться. И не случайно на выставках Елены существует обязательное правило: "Мандалы нужно трогать!"
Прикладывая руки к поверхности, человек начинает чувствовать энергию. Легкий импульс, мурашки по телу, тепло внутри. В этом кроется настоящая сила энергокартин: человек загадывает желание, наполняется силой, сбрасывает с себя накопленный негатив. Именно за этими ощущениями люди вновь и вновь возвращаются к картинам Елены.
Мастер-классы, лекции, встречи
Помимо выставки, в арт-пространстве будут проходить открытые встречи. Лекции от самой Елены о ее творческом пути и личных темах для построения счастливой жизни.
Но поистине творческое лицо галерея обретет на мастер-классах. Тогда зал трансформируется в уютную мастерскую для всех желающих создать мандалу. Елена не только рисует, но и преподает в собственной художественной онлайн-школе, где люди с любым уровнем подготовки начинают создавать энергокартины.
Теперь барнаульцы могут попробовать себя в новом, по-настоящему волшебном деле и на холсте нарисовать мандалу.
Где и когда проходит выставка
Выставка работает по адресу: Барнаул, проспект Социалистический, 117а, ТЦ "Книжный мир". Посетить ее можно в любой день: с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов, а в субботу и воскресенье – с 12 до 20 часов.
Вход бесплатный. Возрастное ограничение 0+
Все подробности на сайте.
ИП Карлова Елена АнатольевнаРеклама
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