Жизнь после проекта: как складывается карьера молодых комиков

В прошлом году на VK Видео прошло шоу "Битва за время". Комики за одну минуту должны были рассмешить членов жюри и получить их голоса, чтобы дойти до финала и получить главный приз — 3 млн рублей

05 апреля 2024, 23:23, ИА Амител

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

В прошлом году на VK Видео прошло шоу "Битва за время". Комики за одну минуту должны были рассмешить членов жюри и получить их голоса, чтобы дойти до финала и получить главный приз — 3 млн рублей. Как живут участники шоу после передачи рассказали в VK Видео.

Так, победители шоу дуэт "Савич и Пур" из Саратова и Энгельса стали авторами второго сезона и шоу "Звезды". Кроме того, они работают креативными продюсерами проектов "Быстрые свидания" и "Важный момент" крупнейшей продакшен-компании Medium Quality. Дуэт продолжает сниматься в других шоу: "Большое шоу", "Шторки", "Карточки".

Дуэт "Дайте посмеяться" из Екатеринбурга дошли до финала и стали претендентами на победу. После шоу они занялись развитием своего собственного проекта с мультфильмами для VK Видео и снялись в шоу "Быстрые свидания".

Ирина Мартьянова из Москвы не попала в полуфинал, но теперь делает проект с женщинами-комиками со всего мира. Она работает с юмористами как автор и участвует в выездных концертах. Параллельно Ирина выступает на французском, переводит и озвучивает ливанский и мексиканский стендапы.

Яркое трио "Нетяжёлый люкс" прошло до полуфинала. Азиз Мамедов уехал в родной город Нальчик, где успешно совмещает карьеру комика с работой управляющего в ресторане. Он развивает стендап-культуру среди региона: выступает со стендапом во Владикавказе, вместе с местными комиками делает импровизационные шоу. Екатерина Менщикова и Светлана Кудинова из Москвы поделились, что после эфира с ними связались продюсеры и предложили участвовать в скетч-шоу, где они будут актрисами и авторами шуток.

Участник дуэта "Киньте копеечку" Жора Бычков продолжает писать музыкально-развлекательный контент для блогеров и песни в жанре comedy-rap для их дуэта. Его напарник. Рыжов выступает с Жорой на разных мероприятиях и ходит на кастинги в качестве актёра.

Отметим, что проект "Битва за время" в этом году продолжится. Уже с мая в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре начнутся кастинги для всех желающих попробовать свои силы в новом сезоне проекта.