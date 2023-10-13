ЖК комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей построят в прибрежном центре Барнаула

Новый объект рассмотрели на градсовете

13 октября 2023, 11:15, ИА Амител

















































































Проект ЖК / Фото предоставлено компанией "Век-Строй"

В центре Барнаула, недалеко от реки Оби, запроектировали 16-этажный ЖК, рассчитанный на 193 квартиры площадью от 25 до 102 кв. м с подземным паркингом на 44 машино-места и эксплуатируемой крышей. Проект здания презентовали на градсовете 4 октября. Возводить объект будет компания "Век-Строй".

ЖК имеет две блок-секции. Конструктивно дом будет монолитно-кирпичным. Фасады дома спроектировали так, чтобы они строились по единой модульной сетке. Витражи лоджий заменены окнами, а ограждения выполнены в материале стен. При этом высота окон в стене и лоджий одинаковая. Решетки для кондиционеров выполнят в виде перфорированных панелей.

Кровля ЖК предполагается эксплуатируемой. На ней будет спортивная площадка, где можно будет разместить тренажеры, площадки для подвижных игр, столы для тенниса и прочее.

В ЖК запроектирован двор с детской площадкой для детей разного возраста, а также зона отдыха для взрослых. Двор будет закрытым от посторонних с системой видеонаблюдения, а также не предназначен для проезда автомобилей. На территории ЖК обустроят зеленые зоны.

Внутри дома планируются парадные дизайнерские холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.

Члены градостроительного совета порекомендовали проектировщикам дополнить презентацию визуализацией ночной архитектурной подсветки фасадов, а также отметить точки размещения информационных конструкций. Разработчики внесут эти поправки и представят проект на повторное обсуждение.

Напомним, компания "Век-Строй" известна тем, что возводит социальные и культурные объекты по госконтрактам, реставрирует объекты культурного наследия не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской и Новосибирской областях. Например, в Барнауле компания построила театр кукол "Сказка", отреставрировала Магазин Трубицина (на ул. Пушкина, 48).

Также "Век-Строй" возвел детские сады в Фирсовой Слободе и поселке Сибирском, среднюю школу и детский сад в Тальменке. Известно, что компания строила детский технопарк "Кванториум" в центре Барнаула, а также реставрировала театр кукол в Новокузнецке и Дворец культуры в Салаире.