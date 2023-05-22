В доме не будет малогабаритных помещений, лишь варианты от 60 "квадратов"

22 мая 2023, 09:16, ИА Амител























Проект дома на ул. Пролетарской, 82 / Фото: ООО "ПСК Гранит"

Десятиэтажный дом с небольшим количеством квартир возведут на месте ветхих построек в центре Барнаула. Проект ЖК презентовали накануне на градсовете. Представленная многоэтажка станет продолжением уже возводимого на этой площадке комплекса от девелопера "Сок": первый дом компания начала строить в 2022 году и намерена завершить в 2024-м.

"Квартиры-коттеджи"

Планируемое здание разместят на ул. Пролетарской, 82. У него будет десять уровней: девять надземных этажей и один подземный, где предусмотрена парковка на 18 автомобилей и 28 ячеек для хранения шин. Ещё шесть машино-мест будут во дворе.

Дом запроектирован не на одной линии со строящейся восьмиэтажной на ул. Пролетарской, 80: он выдвинут ближе к проезжей части.

"Расположение здания на участке обусловлено нескольким факторами: во-первых, близкое расположение инженерных сетей в северной части участка, во-вторых, мнением градсовета. Два года назад, когда было представлено решение для этого места, мы прислушались к мнению градсовета выдвинуть дом вперёд, ближе к ул. Пролетарской, и сформировать ансамбль застройки. Так все дворовые площадки расположены за домом, а не вдоль улицы", – сообщил докладчик, представитель архитектурной мастерской "Гранит" Никита Чепуров.

На первом этаже дома предусмотрены помещения общественного назначения, со второго по девятый уровни займут 39 квартир, десятый этаж – технический. В ЖК не будет малогабаритных объектов: лишь "двушки" от 60 "квадратов", трёхкомнатные квартиры с зимними садами и одна четырёхкомнатная площадью 137 "квадратов", расположенная на девятом этаже.

Проект дома на ул. Пролетарской, 82 / Фото: ООО "ПСК Гранит"

Во дворе здания архитекторы расположили детские, спортивные площадки, зону для отдыха взрослого населения, площадку для мусорных контейнеров. Интересно, что проект первого дома выполняло бюро "Классика" Александра Деринга. Второе здание выполнено в том же стиле, цветовом решении с аналогичными фасадными решениями.

Скрытые ловушки

Нехватка парковочных мест стала основной претензией комиссии. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание, что в доме на каждого человека (всего 72 жителя) приходится 39 квадратных метров жилой площади. Это параметр недвижимости бизнес-класса, а потому на участке необходимо предусмотреть не 25% от необходимого количества парковок (что и сделали авторы), а все 100%.

"Вам надо разместить 98 машино-мест, сейчас по факту – 24. Более чем в четыре раза меньше. Я понимаю, почему вы попытались уменьшить численность населения: чтобы сократить проектируемую площадь озеленения. Но тогда вы попадаете в другую ловушку", – сказал он.

Архитектор Владимир Золотов отметил, что проектируемое здание расположено слишком близко к существующему. А потому могут возникнуть проблемы с обеспеченностью солнечным светом квартир в доме на ул. Пролетарской, 80.

Никита Чепуров пояснил, что расстояние между зданиями около 12 метров и лишь одна многокомнатная квартира попадает в тень от десятиэтажки. Однако её окна выходят на юг и запад, поэтому норматив по инсоляции не нарушен.

Председатель комитета по строительству Барнаула Антон Воробьёв заметил, что у дома не предусмотрена площадка для выгула домашних животных, а члена градсовета Евгения Носенко смутило, что мусорные контейнеры находятся близко к детской площадке. Кроме того, во дворе дома авторы предусмотрели площадку для сушки белья, что, по мнению Носенко, не актуально уже 20 лет.

Проект дома на ул. Пролетарской, 82 / Фото: ООО "ПСК Гранит"

По мнению исполнительного директора Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергея Шадрина, у авторов проекта не получилось сформировать архитектурный ансамбль. И чтобы сделать застройку более гармоничной, этажность здания нужно снизить. Аналогичное мнение высказал и архитектор Сергей Боженко:

"С эстетической точки зрения фасад сформирован стильно, красиво. Но замечания Четошникова (Виктора Четошникова, – прим. ред.) справедливы, и мне кажется, что коэффициент плотности застройки чрезмерно увеличен. На мой взгляд, сохраняя общее пластическое решение, нужно понизить этажность, чтобы выйти на обеспеченность машино-местами".

Несмотря на множество замечаний, проект решено поддержать. Первый вице-мэр Андрей Фёдоров отметил, компания "Сок" сдержала обещание, данное на градсовете в 2021 году, во время рассмотрения проекта первого дома. Тогда представители компании заявили, что намерены снести ветхие двухэтажки и возвести второй объект.