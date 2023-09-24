"Жуки" выступят на сельском мероприятии в Алтайском крае
Вход на мероприятие будет бесплатным
24 сентября 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Группа "Жуки" выступит на VI этапе Большого Сибирского круга в селе Новотырышкино. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В финале главных конноспортивных соревнований Сибирского федерального округа разыграют десять призов. Общий призовой фонд составляет больше семи миллионов рублей.
Жуки дадут концерт на ипподроме и исполнят свои известные песни, среди которых "Батарейка", "Танкист" и другие.
Вход бесплатный. Начало 24 сентября в 14:00.
14:13:19 24-09-2023
сникерсы-сникерсы =)
17:22:23 24-09-2023
Всем мир!