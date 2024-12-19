Журналист американского телеканала NBC задал вопросы Владимиру Путину
Президент заявил, что всегда готов к разговору с Трампом, а также пообещал задать Асаду вопрос о судьбе пропавшего журналиста
19 декабря 2024, 17:48, ИА Амител
Владимиру Путину задал вопросы журналист американского телеканала NBC в ходе прямой линии.
У президента спросили о возможности ближайшей встречи с Дональдом Трампом и судьбе пропавшего в Сирии журналиста Остина Тайса.
Отвечая, президент рассказал, что не виделся с избранным президентом США Дональдом Трампом уже более четырех лет. А также заявил, что не знает, когда встретится с ним снова. Однако российский лидер уверен, что им будет о чем поговорить.
Кроме этого, Владимир Путин пообещал задать Башару Асаду вопрос о судьбе Остина Тайса, пропавшего в Сирии.
08:23:01 20-12-2024
Не устаю восхищаться выдержкой и собранностью нашего Президента. Вопрос задавался в такой хамской, безапелляционной манере, что лично у меня сразу возник вопрос- это собака сутулая вообще-то понимает, что он не со своей ровней разговаривает?