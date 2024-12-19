Журналист американского телеканала NBC задал вопросы Владимиру Путину

Президент заявил, что всегда готов к разговору с Трампом, а также пообещал задать Асаду вопрос о судьбе пропавшего журналиста

19 декабря 2024, 17:48, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину задал вопросы журналист американского телеканала NBC в ходе прямой линии.

У президента спросили о возможности ближайшей встречи с Дональдом Трампом и судьбе пропавшего в Сирии журналиста Остина Тайса.

Отвечая, президент рассказал, что не виделся с избранным президентом США Дональдом Трампом уже более четырех лет. А также заявил, что не знает, когда встретится с ним снова. Однако российский лидер уверен, что им будет о чем поговорить.

Кроме этого, Владимир Путин пообещал задать Башару Асаду вопрос о судьбе Остина Тайса, пропавшего в Сирии.