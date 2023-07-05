Журналист Андрей Кондрашов стал новым гендиректором ТАСС
Сергей Михайлов ушел с должности по собственному желанию
05 июля 2023, 20:59, ИА Амител
Гендиректором информагентства ТАСС назначили журналиста Андрея Кондрашова. Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
65-летний Сергей Михайлов был снят с должности по собственному желанию. Он занимал эту должность в течение 11 лет — с 2012 по 2023 год.
Андрей Кондрашов родился 30 июня 1973 года. Окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве, а также магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "политология".
На телевидении Кондрашов работал с 1991 года. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Госдумы, был корреспондентом кремлевского пула. Зрителям больше всего мог запомниться как ведущий программы "Вести", "Вести недели" и "Вести в 20:00".
Позднее, в 2018 году, стал первым заместителем гендиректора ВГТРК. Автор документальных картин "Крым. Путь на Родину", "Валаам", "Путин", "Стена" и других.
08:33:38 06-07-2023
Интересно, а этот Кондрашов родственник очень известному журналисту советского времени Станиславу Николаевичу Кондрашову? Или просто однофамилец.Как-то а инете не нашел конкретного ответа. Ну, а Андрей Кондрашов ,наверно,тоже талантлив ,как журналист.Его док. фильм про Крым запомнился.Был интересным и познавательныфм.
09:33:22 06-07-2023
Помним-помним его знаменитый "Прорыв на ТВ! Вести о колониальном статусе России" ! Все тогда обомлели, это какую надо иметь смелость чтобы сказать такое по России1 в 2019м! Но прорыв быстро заткнули вместе с Кондрашовым. Потом скорей всего его прикрывал лично ВВП, появились знаменитые докфильмы Крым. Путь на Родину, Путин и т.п. Так что Кондрашов свой. Побольше бы таких в СМИ.