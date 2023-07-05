Журналист Андрей Кондрашов стал новым гендиректором ТАСС

Сергей Михайлов ушел с должности по собственному желанию

05 июля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Гендиректором информагентства ТАСС назначили журналиста Андрея Кондрашова. Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

65-летний Сергей Михайлов был снят с должности по собственному желанию. Он занимал эту должность в течение 11 лет — с 2012 по 2023 год.

Андрей Кондрашов родился 30 июня 1973 года. Окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве, а также магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "политология".

На телевидении Кондрашов работал с 1991 года. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Госдумы, был корреспондентом кремлевского пула. Зрителям больше всего мог запомниться как ведущий программы "Вести", "Вести недели" и "Вести в 20:00".

Позднее, в 2018 году, стал первым заместителем гендиректора ВГТРК. Автор документальных картин "Крым. Путь на Родину", "Валаам", "Путин", "Стена" и других.