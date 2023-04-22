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Журналист Христо Грозев стал иноагентом

Помимо него, перечень пополнили ещё две персоны и две организации

22 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов журналиста Христо Грозева, сообщается на сайте ведомства.

"Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", – объяснили решение в Минюсте.

Аналогичный статус также получили: 

  • политик Эльвира Вихарева;
  • активистка Наталья Севец-Ермолина;
  • автономная некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника";
  • журналистский проект "Адвокатская улица".

Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.

Комментарии 1

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Гость

00:02:01 23-04-2023

Лишить гражданства и выдворить с России. Народ должен знать своих врагов.

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