Журналист Христо Грозев стал иноагентом
Помимо него, перечень пополнили ещё две персоны и две организации
22 апреля 2023, 08:50, ИА Амител
Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов журналиста Христо Грозева, сообщается на сайте ведомства.
"Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", – объяснили решение в Минюсте.
Аналогичный статус также получили:
- политик Эльвира Вихарева;
- активистка Наталья Севец-Ермолина;
- автономная некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника";
- журналистский проект "Адвокатская улица".
Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.
00:02:01 23-04-2023
Лишить гражданства и выдворить с России. Народ должен знать своих врагов.