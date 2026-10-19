Москвич с нестандартным восприятием цифр выиграл в лотерею 13 млн рублей

Россиянин выбрал билет, где преобладали "холодные" оттенки, и сорвал суперприз

19 октября 2026, 13:54, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Москвич Михаил Ивкин, работающий журналистом, креативным режиссером и продюсером на международном информационном канале, стал обладателем суперприза в 12 960 558 рублей в 370 451‑м тираже лотереи "Рапидо Про".

Как рассказали РИА Новости в пресс‑службе "Столото", выиграть ему помогла редкая особенность восприятия — графемно‑цветовая синестезия: при этом феномене цифры в сознании человека ассоциируются с определенными цветами. Сам Михаил так описал свой опыт:

"В моем восприятии у цифр есть цвета. Когда в мобильном приложении я заполнял числовую комбинацию в билете, в нем было больше "холодных" цветов. Тогда я подумал, что билет вряд ли одержит победу, но, несмотря на это, отпустил ситуацию и приобрел его".

При этом победитель подчеркнул, что выигрыш — это чистая случайность и никакие формулы не способны гарантировать успех в лотерее. Призовые деньги Михаил планирует использовать рационально: в первую очередь погасить долги, а затем сделать ремонт в квартире.

В свободное время мужчина уделяет внимание семье и своему дачному участку. Вместе с супругой они воспитывают дочь и любят проводить время вместе: кататься на велосипедах и играть в бадминтон.

Еще одно увлечение Михаила — аквапоника, метод совместного выращивания рыб и растений в замкнутой водной системе без почвы и традиционных удобрений. На даче он уже построил теплицу, где в будущем собирается применять эту технологию.

В пресс‑службе "Столото" также отметили, что графемно‑цветовая синестезия встречалась и у ряда известных творческих личностей — среди них Владимир Набоков, Николай Римский‑Корсаков и Василий Кандинский.

Синестезия — это особенность восприятия, при которой стимуляция одного органа чувств автоматически вызывает ощущения в другом. Простыми словами: человек "видит" звуки, "слышит" цвета или воспринимает буквы и цифры как окрашенные в определенные оттенки.