Зима, холода: как подготовить автомобиль к снегу, льду и заморозкам?

В "Дисконт Авто" дали шесть полезных советов

27 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KaLep

Зима. Автомобиль / Фото: wirestock / freepik.com

Скоро зима. Понижение температуры бодрит всех без исключения, а автолюбителей еще и дисциплинирует. Ответственные автовладельцы знают, что для безопасной езды зимой и сохранения машины в отличном состоянии необходима правильная подготовка. Специалисты автоцентра "Дисконт Авто" рассказали, как позаботиться об автомобиле перед самым суровым временем года.

Что необходимо проверить и сделать?

Итак, нужно провести:

Диагностику аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и не требует замены. Это позволит обеспечить достаточную мощность для запуска двигателя при экстремально низких температурах. Замену жидкости омывателя. В зимний период особенно важно иметь достаточное количество специальной жидкости омывателя для стекол, которая не замерзает при низких температурах. Замену шин. Обязательно вовремя замените шины на зимние. Убедитесь, что протектор не изношен. Замену масла. В зимний период рекомендуют использовать масло с низкой вязкостью, чтобы обеспечить лучшую смазку двигателя при низких температурах. Проверку системы отопления. Она важна для комфортного пребывания в салоне автомобиля и для предотвращения замерзания стекол. Мойку автомобиля. Повышенная влажность, реагенты, грязь и песок негативно влияют на кузов авто, важно его мыть, но пользоваться теплыми боксами и избегать моек на улице.

Как лучше продавать авто зимой?

Если вы планируете продажу машины, то сделать это можно в автосалоне "Дисконт Авто". Продажа через салон имеет множество преимуществ: от гарантии хорошей цены до профессионального обслуживания.

Специалисты "Дисконт Авто" позаботятся о вашем авто на каждом этапе:

профессионально оценят стоимость автомобиля, чтобы максимально выгодно его продать;

позаботятся о проверке машины и обо всей необходимой документации, чтобы уберечь вас от мошенников;

запустят рекламу о продаже по своим каналам, чтобы увеличить шансы на быструю продажу;

самостоятельно проведут многочисленные переговоры с потенциальными покупателями.

Кроме того, автомобиль будет стоять на удобной, теплой парковке, всегда чистый, с заряженным аккумулятором.

"Дисконт Авто" (ООО "Сибирь Авто")

Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б

График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных

Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252

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