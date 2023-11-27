Зима, холода: как подготовить автомобиль к снегу, льду и заморозкам?
В "Дисконт Авто" дали шесть полезных советов
27 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KaLep
Скоро зима. Понижение температуры бодрит всех без исключения, а автолюбителей еще и дисциплинирует. Ответственные автовладельцы знают, что для безопасной езды зимой и сохранения машины в отличном состоянии необходима правильная подготовка. Специалисты автоцентра "Дисконт Авто" рассказали, как позаботиться об автомобиле перед самым суровым временем года.
Что необходимо проверить и сделать?
Итак, нужно провести:
- Диагностику аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и не требует замены. Это позволит обеспечить достаточную мощность для запуска двигателя при экстремально низких температурах.
- Замену жидкости омывателя. В зимний период особенно важно иметь достаточное количество специальной жидкости омывателя для стекол, которая не замерзает при низких температурах.
- Замену шин. Обязательно вовремя замените шины на зимние. Убедитесь, что протектор не изношен.
- Замену масла. В зимний период рекомендуют использовать масло с низкой вязкостью, чтобы обеспечить лучшую смазку двигателя при низких температурах.
- Проверку системы отопления. Она важна для комфортного пребывания в салоне автомобиля и для предотвращения замерзания стекол.
- Мойку автомобиля. Повышенная влажность, реагенты, грязь и песок негативно влияют на кузов авто, важно его мыть, но пользоваться теплыми боксами и избегать моек на улице.
Как лучше продавать авто зимой?
Если вы планируете продажу машины, то сделать это можно в автосалоне "Дисконт Авто". Продажа через салон имеет множество преимуществ: от гарантии хорошей цены до профессионального обслуживания.
Специалисты "Дисконт Авто" позаботятся о вашем авто на каждом этапе:
- профессионально оценят стоимость автомобиля, чтобы максимально выгодно его продать;
- позаботятся о проверке машины и обо всей необходимой документации, чтобы уберечь вас от мошенников;
- запустят рекламу о продаже по своим каналам, чтобы увеличить шансы на быструю продажу;
- самостоятельно проведут многочисленные переговоры с потенциальными покупателями.
Кроме того, автомобиль будет стоять на удобной, теплой парковке, всегда чистый, с заряженным аккумулятором.
"Дисконт Авто" (ООО "Сибирь Авто")
Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б
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Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252
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