Зима не помеха. Как в Барнауле строят самый большой открытый бассейн?
Объект должен заработать уже летом 2025 года
10 декабря 2024, 06:15, ИА Амител
Несмотря на наступившие холода, в Барнауле продолжают строить самый большой открытый бассейн в парке "Четыре сезона". Зеленая зона расположена в застраиваемом квартале 2035, на ул. 65 лет Победы, 20. Бассейн должны ввести в эксплуатацию уже в июне 2025 года. И хотя с началом зимы работы на объекте ведут не так активно, но все-таки не останавливаются: на площадке видны следы строительной техники и рабочих.
По информации altapress.ru, зимой бассейн оснастят необходимым технологическим оборудованием, к весне покроют пленкой.
Ширина бассейна составит 25 метров, длина – 70 метров, а глубина – от 0,5 до 1,5 метра. В нем предусмотрена система фильтрации, которая выглядит как фонтан, а также подогрев. Рядом с объектом отдыха возведут необходимые для его эксплуатации помещения: раздевалки, туалеты, пункт охраны и медицинский кабинет.
Отметим, что строительство парка началось в 2022 году. За это время был возведен крупный коммерческий блок, высажены деревья, выполнено мощение пешеходных дорожек.
07:08:40 10-12-2024
Видны следы рабочих ) Это прелестно
07:44:47 10-12-2024
Когда-то, в 70е годы прошлого века, был открытый бетонированный бассейн в парке Юбилейный.
09:24:24 10-12-2024
Длина 70 метров. Не Олимпийская дистанция.
14:53:55 10-12-2024
Гость (09:24:24 10-12-2024) Длина 70 метров. Не Олимпийская дистанция.... есть подозрение, что ширина как раз 70 м , а длина 25 м .
09:55:50 10-12-2024
На одном из заводов города токарь выточил болт и гайку . Ну и что спросите вы . Да так ни чего.
10:49:47 10-12-2024
Почему в комментариях всегда звучит только сарказм, насмешка и желание принизить любую инициативу? Сидя на диване и грея пятую точку, умничать по любому поводу? "На одном из заводов города токарь выточил болт и гайку" - ах, как мудрО и смешно! Сами - то кроме пустого критиканства на что-либо способны?
18:03:45 10-12-2024
Гость (10:49:47 10-12-2024) Почему в комментариях всегда звучит только сарказм, насмешка... психоразгрузка
12:48:25 10-12-2024
Гость
10:49:47 10-12-2024 Смысл не в том , чтоб принизить любую инициативу. Обычные вещи порой выдаются за за сверх или как говорят сейчас вау!. что за сверх явления , к примеру, в работе каменьщика или водителя трамвая. Какая инициатива в том , что строительная площадка не брошена а мало мало работает?
20:21:28 10-12-2024
Интересно слово "открытый". Как я понимаю, это без крыши, а не для общего пользования. И когда будет озвучена плата за пользование этим сооружением. Тогда будет можно радоваться за барнаульцев .... или придет понимание, что (2-3 тыс. руб за посещение) это не для всех , а для очень немногих.
Как то хочется радоваться за нас, за всех , а не за немногих других.
23:50:49 10-12-2024
Интересно, музыку до скольки будут включать? Как громко?