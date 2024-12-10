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Зима не помеха. Как в Барнауле строят самый большой открытый бассейн?

Объект должен заработать уже летом 2025 года

10 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Строительство бассейна в квартале 2035 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на наступившие холода, в Барнауле продолжают строить самый большой открытый бассейн в парке "Четыре сезона". Зеленая зона расположена в застраиваемом квартале 2035, на ул. 65 лет Победы, 20. Бассейн должны ввести в эксплуатацию уже в июне 2025 года. И хотя с началом зимы работы на объекте ведут не так активно, но все-таки не останавливаются: на площадке видны следы строительной техники и рабочих.

По информации altapress.ru, зимой бассейн оснастят необходимым технологическим оборудованием, к весне покроют пленкой.

Ширина бассейна составит 25 метров, длина – 70 метров, а глубина – от 0,5 до 1,5 метра. В нем предусмотрена система фильтрации, которая выглядит как фонтан, а также подогрев. Рядом с объектом отдыха возведут необходимые для его эксплуатации помещения: раздевалки, туалеты, пункт охраны и медицинский кабинет.

Отметим, что строительство парка началось в 2022 году. За это время был возведен крупный коммерческий блок, высажены деревья, выполнено мощение пешеходных дорожек.

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Барнаул строительство недвижимость отдых и развлечения

Комментарии 10

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Регистр

07:08:40 10-12-2024

Видны следы рабочих ) Это прелестно

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Гость

07:44:47 10-12-2024

Когда-то, в 70е годы прошлого века, был открытый бетонированный бассейн в парке Юбилейный.

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Гость

09:24:24 10-12-2024

Длина 70 метров. Не Олимпийская дистанция.

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Гость

14:53:55 10-12-2024

Гость (09:24:24 10-12-2024) Длина 70 метров. Не Олимпийская дистанция.... есть подозрение, что ширина как раз 70 м , а длина 25 м .

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Гость

09:55:50 10-12-2024

На одном из заводов города токарь выточил болт и гайку . Ну и что спросите вы . Да так ни чего.

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Гость

10:49:47 10-12-2024

Почему в комментариях всегда звучит только сарказм, насмешка и желание принизить любую инициативу? Сидя на диване и грея пятую точку, умничать по любому поводу? "На одном из заводов города токарь выточил болт и гайку" - ах, как мудрО и смешно! Сами - то кроме пустого критиканства на что-либо способны?

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Гость

18:03:45 10-12-2024

Гость (10:49:47 10-12-2024) Почему в комментариях всегда звучит только сарказм, насмешка... психоразгрузка

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Гость

12:48:25 10-12-2024


Гость
10:49:47 10-12-2024 Смысл не в том , чтоб принизить любую инициативу. Обычные вещи порой выдаются за за сверх или как говорят сейчас вау!. что за сверх явления , к примеру, в работе каменьщика или водителя трамвая. Какая инициатива в том , что строительная площадка не брошена а мало мало работает?

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Гость

20:21:28 10-12-2024

Интересно слово "открытый". Как я понимаю, это без крыши, а не для общего пользования. И когда будет озвучена плата за пользование этим сооружением. Тогда будет можно радоваться за барнаульцев .... или придет понимание, что (2-3 тыс. руб за посещение) это не для всех , а для очень немногих.
Как то хочется радоваться за нас, за всех , а не за немногих других.

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Жительница дома 41

23:50:49 10-12-2024

Интересно, музыку до скольки будут включать? Как громко?

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