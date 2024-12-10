Объект должен заработать уже летом 2025 года

10 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Строительство бассейна в квартале 2035 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на наступившие холода, в Барнауле продолжают строить самый большой открытый бассейн в парке "Четыре сезона". Зеленая зона расположена в застраиваемом квартале 2035, на ул. 65 лет Победы, 20. Бассейн должны ввести в эксплуатацию уже в июне 2025 года. И хотя с началом зимы работы на объекте ведут не так активно, но все-таки не останавливаются: на площадке видны следы строительной техники и рабочих.

По информации altapress.ru, зимой бассейн оснастят необходимым технологическим оборудованием, к весне покроют пленкой.

Ширина бассейна составит 25 метров, длина – 70 метров, а глубина – от 0,5 до 1,5 метра. В нем предусмотрена система фильтрации, которая выглядит как фонтан, а также подогрев. Рядом с объектом отдыха возведут необходимые для его эксплуатации помещения: раздевалки, туалеты, пункт охраны и медицинский кабинет.

Отметим, что строительство парка началось в 2022 году. За это время был возведен крупный коммерческий блок, высажены деревья, выполнено мощение пешеходных дорожек.