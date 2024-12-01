Зима с плюсом. О погоде в Алтайском крае 1 декабря
Днем возможен снег
01 декабря 2024, 06:04, ИА Амител
Зимнее солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071718
В некоторых районах Алтайского края зима начнется с плюсовой температуры. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов. В отдельных районах небольшой снег. Утром местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
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Лиса (12:52:19 01-12-2024) Врут с плюсом! Минус 13 на улице! ... в предгорьях до +2 градусов. учись читать, умник!