Зима с плюсом. О погоде в Алтайском крае 1 декабря

Днем возможен снег

01 декабря 2024, 06:04, ИА Амител

Зимнее солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071718

В некоторых районах Алтайского края зима начнется с плюсовой температуры. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов. В отдельных районах небольшой снег. Утром местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.