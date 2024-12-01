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Зима с плюсом. О погоде в Алтайском крае 1 декабря

Днем возможен снег

01 декабря 2024, 06:04, ИА Амител

Зимнее солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071718
Зимнее солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071718

В некоторых районах Алтайского края зима начнется с плюсовой температуры. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов. В отдельных районах небольшой снег. Утром местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Имя ФИО

11:55:17 01-12-2024

Какие плюсы? Одни минусы, плюсом и не пахнет в Сибири))

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Лиса

12:52:19 01-12-2024

Врут с плюсом! Минус 13 на улице!

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Гость

16:06:17 01-12-2024

Лиса (12:52:19 01-12-2024) Врут с плюсом! Минус 13 на улице! ... в предгорьях до +2 градусов. учись читать, умник!

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