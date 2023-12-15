Туристы могут не только уютно отдохнуть, но и покататься на лыжах и сноуборде со скидкой

15 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K25HJ

Отель "Геометрика" в Горном Алтае / Фото предоставлено компанией

Зима – отличное время для отдыха в Горном Алтае. Например, в отеле "Геометрика" всегда тепло и уютно, а вид из окна на заснеженные вершины и укутанные снегом деревья создает неповторимую атмосферу зимней сказки. Вы можете наслаждаться тишиной и покоем не выходя из номера или отправиться на прогулку, где вас ждут зимние развлечения и отдых на свежем воздухе. Отель расположен в шаговой доступности от горнолыжного курорта Манжерок, где находится самый длинный и современный канатно-кресельный подъемник, предлагающий множество возможностей для активного отдыха. Еще и со скидкой!

Всесезонный комфортный отдых

"Геометрика" – это комплекс в уникальном архитектурном стиле из 13 оригинальных домов в форме геометрических фигур – Sfera*, Kub*, Prisma*, Georoom*.

"Дома в "Геометрике" построены из стекла и дерева, с подогреваемыми полами, кондиционерами и всеми удобствами. В домиках большие окна, приватность сохраняется благодаря тонированным стеклам и хитроумной системе гардин. Возле каждого дома есть своя гриль-зона", – говорят в отеле.

Отель "Геометрика" в Горном Алтае / Фото предоставлено компанией

Концептуальный отель расположен в живописном месте. Заснеженный лес с вековыми соснами, бирюзовая Катунь, озера, величественные горы становятся еще более привлекательными благодаря инфраструктуре высокого уровня, включающей рестораны, спа-комплексы, экотропы и многое другое.

Горнолыжный отдых со скидкой

Гости "Геометрики" могут насладиться активным зимним отдыхом на горнолыжном курорте Манжерок. Здесь:

23 горнолыжные трассы;

четыре подъемника;

300-метровый учебный склон с длинным ленточным подъемником;

школа инструкторов;

пункты проката инвентаря;

ночное катание.

А если лыжи и сноуборд не пришлись по душе, можно покататься на тюбингах, снегоходах, собачьих упряжках и санях.

Кстати, для гостей "Геометрики" на канатной дороге действует скидка 15% на экскурсионные подъемы и зимний ски-пасс. Подробности акции и купон на скидку спрашивайте у администратора по номеру 8-913-212-98-88. Акция действует с 1.12.2023 по 15.03.2024.

"Геометрика" (ИП Заблоцкая Л. Ю.)

Адрес: Республика Алтай, с. Озерное, Приозерный проезд, 1Б

Тел.: +7 (913) 212-98-88

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*Sfera ("Сфера"); Kub ("Куб"); Prisma ("Призма"); Georoom ("Георум").

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