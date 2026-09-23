Зимняя сказка с пользой. "Алтайский замок" дарит скидки на новогодний отдых в Белокурихе

Гости санатория сэкономят до 15% при раннем бронировании

23 сентября 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFJhEBVT

Гости санатория "Алтайский замок" / Фото: Павел Силиненко

Представьте: за окном — заснеженные горы, в воздухе — аромат потрескивающих от мороза сосен, а вы вместо просмотра "Иронии судьбы" на диване идете в бассейн или мчитесь на лыжах по склону. Так выглядит Новый год в Белокурихе. Если вы ищете, где выгодно отдохнуть за городом на новогодних праздниках, присмотритесь к санаторию "Алтайский замок". Здесь организуют не просто развлекательную программу, а полноценный зимний отдых с пользой для здоровья. Уже открыто раннее бронирование со скидками — самое время выбрать даты и зафиксировать выгоду.

Замок чудес

В санатории "Алтайский замок" ежедневно будет проходить праздничная программа: концерты, мастер-классы, викторины, анимация и вечерние дискотеки — будет интересно и взрослым, и детям. В канун Нового года в ресторане санатория для гостей приготовят ужин и праздничное угощение. Детей ждет настоящая магия праздника — Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи, хороводы у елки, забавы и вкусные сюрпризы. А профессиональный фотограф сделает кадры на память в волшебных локациях санатория.

Все для отдыха и здоровья

Любителям водных процедур здесь точно понравится. В санатории есть своя аквазона: бассейны, сауна, хаммам. Есть востребованные процедуры, направленные на диагностику и оздоровление организма, в том числе инновационные (IV-терапия, водородотерапия и т.д.), фито-спа-комплекс (уход за лицом и телом), а также лобби-бар.

А еще здесь есть детский клуб "Замовенок", этнографический музей "Седой Алтай" и музей "Дыхание живой воды". За пределами комплекса тоже много интересного: всего в 100 метрах находится источник азотно-кремнистых минеральных вод со слабым содержанием радона, рядом — тропы терренкуров, лыжные трассы, экскурсии по Алтаю. Вариантов досуга хватает, и все рядом. А после активного дня так приятно будет вернуться в теплый просторный номер с большими окнами и современным ремонтом.

Санаторий "Алтайский замок" и его гости / Фото: Павел Силиненко

Как получить скидку

Для гостей, бронирующих новогодние заезды с 28.12.2026 по 10.01.2027 включительно, "Алтайский замок" подготовил специальное предложение:

скидка 10% — при предоплате 50% за 60 дней до заезда;

скидка 15% — при предоплате 50% за 90 дней до заезда.

Предложение распространяется на лечебные путевки.

Обратите внимание: скидка не суммируется с программой лояльности санатория. Однако баллы, начисленные при участии в выгодном предложении, продолжают учитываться в программе лояльности санатория "Алтайский замок".

А если уже очень хочется в горы и нет сил ждать Нового года, "Алтайский замок" предлагает акцию "Тихий сезон" со скидкой 15% на период с 1 ноября по 28 декабря включительно. Она подходит тем, кто хочет отдохнуть в Белокурихе в спокойные дни, без суеты и очередей, по мягким ценам.

Санаторий "Алтайский замок"

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 29

Тел.: 8 800 7000 944 (звонок по России бесплатный); 8 963 518 94 44 (мобильный телефон)

Email: bron@altzamok.ru — отдел продаж

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