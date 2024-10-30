Змеиногорский Дом культуры ждет большой ремонт

На это выделят более 100 млн рублей

30 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Спикер АКЗС Александр Романенко / Фото: пресс-служба регионального парламента

Дом культуры Змеиногорского муниципального округа включили в краевую инвестиционную программу. С такой инициативой успешно выступили депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, сообщил спикер Александр Романенко на встрече, посвященной 85-летию представительной власти в регионе.

В 2024 году на здание ДК выделят 10 млн рублей, а общий бюджет ремонта и обновления превысит 100 млн рублей, которые поступят из районного и краевого бюджетов. В результате реконструкции Дом культуры получит новую сцену, обновленный основной зал, который также выполняет функции кинотеатра, новую танцевальную площадку для молодежи и помещения для творческих коллективов.

Особенно важно, что решение о реконструкции ДК было приняли в этом году, когда Змеиногорский район получил статус муниципального округа. Новый формат привел к масштабным изменениям, начиная от работы Совета депутатов и заканчивая бюджетом территории.

"Эти события значимы для района и войдут в его историю. Сегодня здесь многое необходимо создать заново", – подчеркнул Александр Романенко.

Также на встрече спикер АКЗС вручил жителям округа юбилейные памятные знаки и благодарности от АКЗС, поздравив их с 85-летием представительной власти.

Напомним, ранее в рамках Дня АКЗС Романенко и другие депутаты парламента посетили Советский район. Они побывали на заводе "Алтайская крупа" и "ПБК Шульгинский", а также Сетовской школе, где тоже необходимо провести капитальный ремонт.