Знаешь ли ты, как защитить деньги и данные при онлайн-покупках? Опрос на amic.ru

Опрос анонимный и займет всего пару минут

26 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Онлайн-покупки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Многие из нас активно покупают товары на онлайн-платформах. Это удобно и позволяет найти хорошую цену и товар, которого может не быть в обычном магазине. Но интернет-торговля имеет ряд правил, не соблюдая которые вы подвергаете себя риску. И вроде бы все мы знаем, что нельзя направо и налево раздавать свои персональные данные… А знаем ли? Давайте проверим – пройдите новый тест от amic.ru.

Чтобы пройти тест, жмите сюда (это бот с вопросами в телеграм-канале amic.ru). Мы спросим вас о том, какие данные вы готовы оставить на площадке, сразу ли рассчитываетесь за товар, подключена ли у вас двухфакторная аутентификация. В качестве бонуса сразу дадим несколько важных советов. А после подведения итогов опроса – обратимся за разъяснениями к экспертам. Все советы и лайфхаки по покупке на онлайн-площадках дадим в тексте, ссылку на который получат участники опроса. В общем, ждем – в мире, где попасться в лапы мошенников мы рискуем каждый день, такая информация никогда не будет лишней.