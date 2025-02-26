Знаешь ли ты, как защитить деньги и данные при онлайн-покупках? Опрос на amic.ru
Опрос анонимный и займет всего пару минут
26 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Многие из нас активно покупают товары на онлайн-платформах. Это удобно и позволяет найти хорошую цену и товар, которого может не быть в обычном магазине. Но интернет-торговля имеет ряд правил, не соблюдая которые вы подвергаете себя риску. И вроде бы все мы знаем, что нельзя направо и налево раздавать свои персональные данные… А знаем ли? Давайте проверим – пройдите новый тест от amic.ru.
Чтобы пройти тест, жмите сюда (это бот с вопросами в телеграм-канале amic.ru). Мы спросим вас о том, какие данные вы готовы оставить на площадке, сразу ли рассчитываетесь за товар, подключена ли у вас двухфакторная аутентификация. В качестве бонуса сразу дадим несколько важных советов. А после подведения итогов опроса – обратимся за разъяснениями к экспертам. Все советы и лайфхаки по покупке на онлайн-площадках дадим в тексте, ссылку на который получат участники опроса. В общем, ждем – в мире, где попасться в лапы мошенников мы рискуем каждый день, такая информация никогда не будет лишней.
14:06:21 26-02-2025
не покупать ни чего онлайн!
14:47:13 26-02-2025
Сгенерируйте фейковую личность и используйте.
16:43:41 26-02-2025
Нет никаких телеграммов, спасибо за опрос...