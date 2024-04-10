Знакомство с аниме: с чего начать?

Рассказываем, чем отличаются произведения и какие они бывают

10 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JyyTC

Аниме-картинка / Фото: freepik.com

Количество поклонников аниме насчитывает миллионы человек. Те, кто смотрит фильмы и сериалы этого жанра давно, прекрасно разбираются в нем. Но те, кто только планируют смотреть аниме онлайн , часто испытывают трудности с выбором. Рассказываем, что можно выбрать для просмотра новичкам.

Классификация

Аниме имеет четкую классификацию по группам, благодаря которой новичок легко найдет наиболее подходящую для себя.

Например, по демографическому признаку фильмы и сериалы делят на три группы:

Сёдзё (девочки от 12 до 18 лет). Чаще всего это романтические произведения с главными героями-мужчинами модельной внешности и их девушками. Сэйнэн (мужчины 18-40 лет). Для него характерны серьезные и даже мрачные сюжеты, реалистичность, анализ психологии персонажей, мораль. Сёнэн (мальчики 12-18 лет). Динамичный сюжет, крепкая дружба, юмор, общая борьба против жизненных трудностей – основные черты этого направления.

Также аниме делят по тематикам. К наиболее популярным относят сэнтай (приключение команды друзей против общего врага), спокон (спорт и различные соревнования), меха (участие роботов), гарем (главный герой в окружении множества девушек), иясикей (добрые, позитивные и умиротворяющие произведения), этти (категория 18+), иссекай (фэнтези).

Что выбрать для первого просмотра?

Предположим, вы определились с жанром, который больше нравится. Теперь нужно выбрать конкретное произведение. Чаще всего аниме выпускают в виде сериалов с короткими сериями по 20 минут. Их среднее число 12-16. Это делает жанр максимально удобным, ведь смотреть эпизоды можно по дороге на работу или учебу, на перерыве, сидя в очереди и т.д.

Чтобы определиться, рекомендуют изучить рейтинг произведения, почитать отзывы.

Те, кто увлекаются жанром давно, рекомендуют чередовать тематики. Например, посмотрев сериал о школе, обратить внимание на раздел фэнтези, затем – на приключения и т.д. Часто сериалы имеют не один, а сразу несколько сезонов.

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