Знакомые рассказали об умершем в Новосибирске 61-летнем хоккеисте

Мужчина скончался прямо во время матча любительской лиги

13 ноября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Знакомые хоккеиста, умершего на льду во время матча в Новосибирске, рассказали о том, каким был 61-летний мужчина. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Руководитель ветеранской хоккейной команды "Стяг-День" Юрий Тамбовцев рассказал о том, что Андрей пришел в команду играть в 2014 году. Сначала они просто играли и вспоминали молодость, а затем захотели принимать участие в турнирах.

В команде Андрея вспоминают как надежного, отзывчивого и рассудительного. За четыре минуты до конца матча мужчина откинулся на спину. На место игры вызвали врачей, но спасти хоккеиста не смогли.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.