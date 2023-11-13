Знакомые рассказали об умершем в Новосибирске 61-летнем хоккеисте
Мужчина скончался прямо во время матча любительской лиги
13 ноября 2023, 20:10, ИА Амител
Знакомые хоккеиста, умершего на льду во время матча в Новосибирске, рассказали о том, каким был 61-летний мужчина. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Руководитель ветеранской хоккейной команды "Стяг-День" Юрий Тамбовцев рассказал о том, что Андрей пришел в команду играть в 2014 году. Сначала они просто играли и вспоминали молодость, а затем захотели принимать участие в турнирах.
В команде Андрея вспоминают как надежного, отзывчивого и рассудительного. За четыре минуты до конца матча мужчина откинулся на спину. На место игры вызвали врачей, но спасти хоккеиста не смогли.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося.
10:02:32 14-11-2023
Какой в 60 лет хоккей? это ж не бадминтон. Там нагрузки на все группы мышц.