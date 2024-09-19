Знаменитый особняк, где фотографируются молодожены, начали ремонтировать в Барнауле

Дом купца Яковлева ждет небольшой ремонт

19 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Дом купца Яковлева в Барнауле / Фото: amic.ru

Дом предпринимателя Яковлева – памятник архитектуры начала ХХ века, один из символов Барнаула – начали ремонтировать. Работы начались на выходных и сейчас здание огорожено специальными строительными лесами.

Роскошное двухэтажное каменное строение на пересечении улиц Короленко и Горького многие архитекторы называют самым красивым в Барнауле. Красно-белый фасад, необычная угловая башня, кованые оградки и решетки на окнах привлекают из года в год молодоженов, которые устраивают рядом со зданием праздничные фотосессии.

Что сделают на объекте – неизвестно. Информация о начале работ на фасаде отсутствует на сайте госзакупок.

Долгие годы здание называлось "Домом купцов Полякова и Яковлева". Летом 2020 года его переименовали в "Дом Степана Яковлева". Историки выяснили, что Поляков не строил здание. Сегодня в этой каменной постройке в стиле модерн располагается отделение Банка России. Именно оно отвечает за содержание и обслуживание объекта.