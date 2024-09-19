Знаменитый особняк, где фотографируются молодожены, начали ремонтировать в Барнауле
Дом купца Яковлева ждет небольшой ремонт
19 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Дом предпринимателя Яковлева – памятник архитектуры начала ХХ века, один из символов Барнаула – начали ремонтировать. Работы начались на выходных и сейчас здание огорожено специальными строительными лесами.
Роскошное двухэтажное каменное строение на пересечении улиц Короленко и Горького многие архитекторы называют самым красивым в Барнауле. Красно-белый фасад, необычная угловая башня, кованые оградки и решетки на окнах привлекают из года в год молодоженов, которые устраивают рядом со зданием праздничные фотосессии.
Что сделают на объекте – неизвестно. Информация о начале работ на фасаде отсутствует на сайте госзакупок.
Долгие годы здание называлось "Домом купцов Полякова и Яковлева". Летом 2020 года его переименовали в "Дом Степана Яковлева". Историки выяснили, что Поляков не строил здание. Сегодня в этой каменной постройке в стиле модерн располагается отделение Банка России. Именно оно отвечает за содержание и обслуживание объекта.
09:36:52 19-09-2024
Я помню это здание в детстве и юности - удивляло непохожесть объёма на всё, что было в округе. Но было оно замызганным и полуубитым. Кажется в самом начале 2000 его супер-отремонтировали спецы из Хорватии или Сербии (точно не скажу). Медная кровля, дубовые окна, полностью перештукатурили, благоустройство по периметру- это всё они. Про внутрянку ничего не знаю- не бывал. Думаю- тоже всё отлично сделали. Но никто тупо не пытался поддерживать здание в порядке-в 2010-х окна стали облазить , фасады темнеть местами. Не понимаю, почему за памятником федерального значения нельзя было просто достойно ухаживать..
10:19:31 19-09-2024
Тоже помню ту реставрацию иностранной бригадой начала 2000. Часто в то время ходила мимо. Как же качественно они всё сделали! Сейчас уже много лет каждый день езжу мимо этого позорища художественного музея. Где пара иностранцев другого рода ползают и мажут как избу. Доползут до конца, в начале всё отваливается и трескается. И каждый раз я вспоминаю тех сербов или кто они были...