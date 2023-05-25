Звёзд ТНТ хотят допросить по делу о мошенничестве на шоу "Холостяк"
При этом вопросы возникли совсем не связанные с "Холостяком"
25 мая 2023, 17:15, ИА Амител
Звёзд ТНТ могут допросить из-за обстоятельств, открывшихся при расследовании дела о мошенничестве с шоу "Холостяк". Об этом сообщает Baza.
В ходе следствия изучили переписки организатора концертов именитых артистов. Выяснилось, что иногда заказчики платили за выступления первых звёзд канала, а получали концерты с участием малоизвестных артистов.
На допросы ждут Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Гарика Мартиросяна, Александра Ревву. Предполагается, что они могут прояснить ситуацию.
17:40:07 25-05-2023
Высококультурной аудитории ТНТ устроили наедалово.
06:46:04 26-05-2023
Какой то бред вперемешку) шоу Холостяк - это отдельное тв-шоу, никаких концертов там не бывает. Заказчики платили организатору за концерт одних артистов, а им привозили других? А заказчики-зрители были слепыми? Да еще и глухими?