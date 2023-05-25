НОВОСТИПроисшествия

Звёзд ТНТ хотят допросить по делу о мошенничестве на шоу "Холостяк"

При этом вопросы возникли совсем не связанные с "Холостяком"

25 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Звёзд ТНТ могут допросить из-за обстоятельств, открывшихся при расследовании дела о мошенничестве с шоу "Холостяк". Об этом сообщает Baza.

В ходе следствия изучили переписки организатора концертов именитых артистов. Выяснилось, что иногда заказчики платили за выступления первых звёзд канала, а получали концерты с участием малоизвестных артистов.

На допросы ждут Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Гарика Мартиросяна, Александра Ревву. Предполагается, что они могут прояснить ситуацию.

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Олег

17:40:07 25-05-2023

Высококультурной аудитории ТНТ устроили наедалово.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:46:04 26-05-2023

Какой то бред вперемешку) шоу Холостяк - это отдельное тв-шоу, никаких концертов там не бывает. Заказчики платили организатору за концерт одних артистов, а им привозили других? А заказчики-зрители были слепыми? Да еще и глухими?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров