Звёзд ТНТ хотят допросить по делу о мошенничестве на шоу "Холостяк"

При этом вопросы возникли совсем не связанные с "Холостяком"

25 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Звёзд ТНТ могут допросить из-за обстоятельств, открывшихся при расследовании дела о мошенничестве с шоу "Холостяк". Об этом сообщает Baza.

В ходе следствия изучили переписки организатора концертов именитых артистов. Выяснилось, что иногда заказчики платили за выступления первых звёзд канала, а получали концерты с участием малоизвестных артистов.

На допросы ждут Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Гарика Мартиросяна, Александра Ревву. Предполагается, что они могут прояснить ситуацию.