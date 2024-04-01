Звезда "Дома 2" Либерж Кпадону больше 40 дней пролежала мертвой в квартире
Соседи вызвали спасателей, когда почувствовали неприятный запах
01 апреля 2024, 15:20, ИА Амител
Звезда проекта "Дом 2" Либерж Кпадону скончалась в возрасте 36-лет. 41 день ее тело лежало в запертой квартире, пишет StarHit.
Жильцы дома, где жила Кпадону, почувствовали неприятный запах и вызвали специалистов. Дверь вскрыли и обнаружили труп. Женщина умерла еще в феврале и все это время ее тело лежало внутри.
"Она умерла. Мы жили с ней по соседству. Сегодня нашли ее дома, пролежала там давно… В чате ЖК обсудили", - сказала соседка.
Прошлой осенью Либерж Кпадону в социальных сетях рассказала подписчикам, что у нее в легком нашли опухоль. Она говорила, что собирается на операцию.
Поклонники Кпадону после ее исчезновения из соцсетей били тревогу, но близкие экс-участницы "Дома 2" искали ее не очень активно.
15:59:12 01-04-2024
целый месяц пролежал человек, где друзья, близкие? полное равнодушие, дожили.............
05:38:18 02-04-2024
Гость (15:59:12 01-04-2024) целый месяц пролежал человек, где друзья, близкие? полное ра... я вот не представляю, чтобы меня за 40 дней не хватилась мама, сестра, свекровь, коллеги, друзья... это каким же нужно характером обладать, чтобы о тебе вспоминать не хотели столько времени!!!!
09:31:06 02-04-2024
Гость (05:38:18 02-04-2024) я вот не представляю, чтобы меня за 40 дней не хватилась мам... Ничего вы не понмиаете, зато у нее куча подписчиков )))) к этому и вели пендосы...изолировать людей. привить мнимую дружбу, общение, а по факту просто людей разбили по отдельным ячейкам и все. как часто мы встречаемся с друзьями? Все рееж. и тенденция усиливается. Находятся какие то причины постоянно.
немного проще когда у тбея свой коттедж с банькой, тогда и друзей "прибавляется", многих тянет к тебе хотя бы баня, чтоб поднять жопу и вылезти с мессенджеров.