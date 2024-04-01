Звезда "Дома 2" Либерж Кпадону больше 40 дней пролежала мертвой в квартире

Соседи вызвали спасателей, когда почувствовали неприятный запах

01 апреля 2024, 15:20, ИА Амител

Либерж Кпадону / Фото из соцсетей

Звезда проекта "Дом 2" Либерж Кпадону скончалась в возрасте 36-лет. 41 день ее тело лежало в запертой квартире, пишет StarHit.

Жильцы дома, где жила Кпадону, почувствовали неприятный запах и вызвали специалистов. Дверь вскрыли и обнаружили труп. Женщина умерла еще в феврале и все это время ее тело лежало внутри.

"Она умерла. Мы жили с ней по соседству. Сегодня нашли ее дома, пролежала там давно… В чате ЖК обсудили", - сказала соседка.

Прошлой осенью Либерж Кпадону в социальных сетях рассказала подписчикам, что у нее в легком нашли опухоль. Она говорила, что собирается на операцию.

Поклонники Кпадону после ее исчезновения из соцсетей били тревогу, но близкие экс-участницы "Дома 2" искали ее не очень активно.